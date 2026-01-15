В столичното 97. СУ „Братя Миладинови“ започва програма за провеждане на безплатни тренировки по таекуондо за ученици, съобщават от Пресцентъра на МОН.

Началото ѝ беше дадено на официална церемония, на която присъства заместник-министърът на образованието и науката Петър Николов.

Инициативата за програмата е на Централния полицейски таекуондо клуб с подкрепата на Спортна асоциация – МВР, и Българската федерация по таекуондо.

Основната цел е насърчаване на физическата активност, дисциплината и спортния дух сред децата, както и изграждане на устойчиви ценности като уважение, самоконтрол и отговорност.

Заниманията ще се водят от квалифицирани треньори, лицензирани от Българската федерация по таекуондо. Предвижда се това да е стъпка към бъдещо по-устойчиво въвеждане на таекуондо като училищен спорт.

На събитието присъстваха и посланикът на Република Корея в България Н.П. Донг-бе Ким, заместник-министърът на младежта и спорта Петър Младенов, началникът на РУО – София-град, д-р Елеонора Лилова, президентът на Българската федерация по таекуондо WT Слави Бинев, водещи треньори по таекуондо и др.