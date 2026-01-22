<img class="size-medium wp-image-220409 alignleft" src="https:\/\/azbuki.bg\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/v.-az-buki-br.-3-2026-g-1-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" \/>\r\n<h4>\u0412 \u043d\u043e\u0432\u0438\u044f \u0431\u0440\u043e\u0439 \u0447\u0435\u0442\u0435\u0442\u0435:<\/h4>\r\n- \u0418\u0432\u0430\u043d \u041f\u043e\u043f\u043e\u0432, \u0438\u0437\u043f\u044a\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u043d \u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440 \u043d\u0430 \u0418\u0410 \u201e\u041f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u0430 \u0437\u0430 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435\u201c:\r\n\u0417\u043d\u0430\u0447\u0438\u043c\u0438\u0442\u0435 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0438 \u0432 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435\u0442\u043e \u0449\u0435 \u0434\u043e\u0432\u0435\u0434\u0430\u0442 \u0434\u043e \u043f\u043e\u0434\u043e\u0431\u0440\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0430 \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u0442\u0430\u0442\u0438\u0442\u0435\r\n\r\n- 21 \u043c\u0435\u0434\u0430\u043b\u0430 \u0437\u0430 \u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u0446\u0438\u0442\u0435 \u043d\u0438 \u043e\u0442 \u0416\u0430\u0443\u0442\u0438\u043a\u043e\u0432\u0441\u043a\u0430\u0442\u0430 \u043e\u043b\u0438\u043c\u043f\u0438\u0430\u0434\u0430\r\n\r\n- \u041e\u0442\u043b\u0438\u0447\u0438\u044f \u0437\u0430 \u043c\u0435\u0434\u0438\u0430\u0442\u043e\u0440\u0438\u0442\u0435 \u043d\u0430 2025 \u0433.\r\n\r\n- \u0421\u0442\u0438\u043f\u0435\u043d\u0434\u0438\u0438 \u043e\u0442 665 \u0435\u0432\u0440\u043e \u0437\u0430 \u0442\u0430\u043b\u0430\u043d\u0442\u0438, \u0438\u0437\u0431\u0440\u0430\u043b\u0438 \u0440\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430\u0442\u0430\r\n\r\n- \u041c\u0430\u0434\u043b\u0435\u043d \u0410\u043b\u0433\u0430\u0444\u0430\u0440\u0438, \u043f\u0441\u0438\u0445\u043e\u0442\u0435\u0440\u0430\u043f\u0435\u0432\u0442: \u0412\u0430\u0436\u043d\u043e \u0435 \u0434\u0435\u0442\u0435\u0442\u043e \u0434\u0430 \u0431\u044a\u0434\u0435 \u0447\u0443\u0442\u043e, \u043d\u043e \u0431\u0435\u0437 \u0434\u0430 \u043c\u0443 \u0435 \u0434\u0430\u0434\u0435\u043d\u0430 \u043f\u044a\u043b\u043d\u0430\u0442\u0430 \u0432\u043b\u0430\u0441\u0442\r\n\r\n- \u041f\u0430\u0440\u0442\u043d\u044c\u043e\u0440\u0441\u0442\u0432\u0430\u0442\u0430 \u0441 \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0430 \u0441\u0430 \u0441\u044a\u0440\u0446\u0435\u0442\u043e \u043d\u0430 \u0425\u0438\u043c\u0438\u044f\u0442\u0430 \u0432 \u0420\u0430\u0437\u0433\u0440\u0430\u0434\r\n\r\n- \u041d\u043e\u0432\u0438\u0442\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0444\u0435\u0441\u0438\u0438 \u0434\u0438\u043a\u0442\u0443\u0432\u0430\u0442 \u043f\u0440\u043e\u043c\u044f\u043d\u0430 \u0432 \u043f\u0440\u0435\u043f\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u043d\u0435\u0442\u043e\r\n\r\n- \u041f\u0440\u0438\u044f\u0442\u0435\u043b \u0437\u0430 \u0438\u0437\u0441\u043b\u0443\u0448\u0432\u0430\u043d\u0435 \u0432 \u0441\u0442\u043e\u043b\u0438\u0447\u043d\u043e\u0442\u043e 23. \u0421\u0423 \u201e\u0424\u0440\u0435\u0434\u0435\u0440\u0438\u043a \u0416\u043e\u043b\u0438\u043e-\u041a\u044e\u0440\u0438\u201c \u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u0446\u0438 \u043f\u043e\u043c\u0430\u0433\u0430\u0442 \u043d\u0430 \u0432\u0440\u044a\u0441\u0442\u043d\u0438\u0446\u0438\r\n\r\n[flipbook pdf="https:\/\/azbuki.bg\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/v.-az-buki-br.-3-2026-g.pdf"]\r\n\r\n<a href="https:\/\/azbuki.bg\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/v.-az-buki-br.-3-2026-g.pdf" target="_blank" rel="noopener">\u0418\u0437\u0442\u0435\u0433\u043b\u0435\u0442\u0435<\/a> \u0431\u0440\u043e\u044f \u043d\u0430 \u0432\u0430\u0448e\u0442\u043e \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432\u043e.