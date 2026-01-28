Кандидат-студентите ще могат да се явяват на общ конкурсен изпит по математика, подготвян и организиран от висши училища, за прием в направления „Администрация и управление“ и „Икономика“.

Общ изпит ще може да се организира от университетите и за прием в професионалните направления „Технически науки“ от инженерните специалности, в които математическата и/или подготовката по физика/химия са ключов фактор за успешно обучение. Това реши Министерският съвет с изменение на Постановление № 64 за условията и реда за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти.

Освен това от учебната 2026/2027 г. министърът на образованието и науката ще може да предлага не по-малко от 20 на сто от определения брой на приеманите студенти в тези направления да става или с такъв общ изпит, или с резултата от държавния зрелостен изпит по математика, който ще има не по-малко от 60% тежест при формирането на бала за прием по съответната специалност.

Очаква се по този начин да има по-ясни критерии за оценяване на кандидатите в специалности,

изискващи висока подготовка по математика и/или физика/химия. Също така да се насърчи интересът към инженерно-технически и природо-математически специалности, както и към специалности с висока обществена значимост чрез въвеждане на изисквания за по-голяма тежест на ключовите зрелостни изпити.

„Това, което миналата година анонсирахме, предложихме за обществено обследване, формулирахме заедно с ректорите и сега го материализираме в тези промени. Целта ни е да мотивираме повече студенти да кандидатстват икономика с математика. Второто е приемът за техническите професионални направления да бъде обвързан с математика, физика или химия за някои професионални направления, като химични технологии. И това може да стане с държавен зрелостен изпит или с единен изпит, организиран от самите висши училища“, коментира на брифинг в Министерския съвет министърът на образованието Красимир Вълчев след заседанието на правителството.

Той заяви, че провежда разговори с ректорските ръководства, които най-вероятно ще организират изпита в следващите седмици. И призова дванайсетокласниците, които искат да учат техническо или икономическо висше образование, да се подготвят за изпит или матура по математика, защото ще имат много по-голям шанс да бъдат приятели в по-желана от тях специалност.