1) Лариса Удовенко, 2) Мария Шабанова, 3) Магомедхан Ниматулиев

1) Московский педагогический государственный университет – Москва (Россия)

2) Северный (Арктический) федеральный университет – Архангельск (Россия)

3) Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации – Москва (Россия)

Аннотация. Данная статья представляет экспериментальную математику как проблемную область и особую методологию, которая открывает возможности для организации исследовательской деятельности учащихся с различным уровнем базовой математической подготовки в целях формирования у них опыта деятельности в форме, которая получила название Science 2.0. Основными чертами Science 2.0, с которыми имеют возможность познакомиться учащиеся, являются: проектный характер работ, привлечение к решению научных задач любителей на условиях краудсорсинга, сетевой характер взаимодействия, широкое использование возможностей компьютерной поддержки исследовательской деятельности.

Keywords: experimental mathematics; network research project; crowdsourcing; dynamical mathematics software; inquiry-based education

