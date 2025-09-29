Александра Николова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

https://doi.org/10.53656/ped2025-7.09

Резюме. В настоящата статия се изследва опитът на студенти – бъдещи начални учители, обучаващи се в Педагогическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, във връзка с използването на информационно-комуникационни технологии по време на текущата им практика в начално училище. С анкетното проучване, проведено през месец декември 2024 година, се цели да се установи до каква степен студентите са използвали електронни образователни ресурси по време на практиката си; как смятат, че употребата им влияе на учебния процес; какви са нагласите им за използването на дигитални технологии по време на предстоящата им стажантска практика; готовността им за включване в практически тренинги за развитие на дигитални компетентности като част от клубовете по интереси, предлагани от Педагогическия факултет. Анализираните резултати показват, че студентите уверено използват дигиталните технологии в своето преподаване; очертават повече ползи в сравнение с недостатъците при използване на електронни ресурси в работата си; чувстват се подготвени да създават методически издържани образователни ресурси; проявяват интерес към включването в допълнителни тренинги за развитие на дигитални компетентности.

Ключови думи: студенти; начални учители; дигитална компетентност