Проекти за близо 20 млн. лева се изпълняват в училища в област Разград по Националния план за възстановяване и устойчивост. Това стана ясно при посещението на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев в областния град.

Той провери изграждането на Център за високи постижения в професионалното образование в Националната професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи“ в Разград. Това ще е един от 28-те подобни центъра, които се изграждат в страната по Плана за възстановяване. В тях ще бъде създадена модерна среда за съвременно обучение и подготовка на учениците за реализация на пазара на труда чрез тясно сътрудничество с бизнеса и висшите училища.

В Центъра вече са изградени фотоволтаична централа за собствени нужди с капацитет 130 kW,

зали, училищна столова, климатична техника във всички класни стаи и физкултурен салон, новo обзавеждане в компютърни зали и работилници. Стойността на проекта е над 3,4 млн. лева. Гимназията има статут на национално училище от 2017 г. В него се обучават 465 ученици, а една от специалностите е „Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника“, която се преподава само в две училища в страната. Красимир Вълчев откри и нова спортна площадка в гимназията.

Министърът на образованието и науката посети и ОУ „Васил Левски“ и Профилираната природо-математическа гимназия „Акад. Никола Обрешков“ в града, където се запозна и с изпълнението на проектите за изграждане на STEM центрове. В 50 образователни институции в област Разград се изграждат такива центрове за общо 10,4 млн. лева, финансирани по Плана за възстановяване. Със средства по Плана Община Разград извършва и основен ремонт и мерки за енергийна ефективност в ученическо общежитие към Центъра за подкрепа за личностно развитие на стойност 6 млн. лева.

По-късно министър Вълчев проведе работна среща с учители и директори на образователни институции от областта.

В рамките на посещението бе организирана и координационна среща по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и предотвратяване на отпадането на деца и ученици от образователната система.

Министър Вълчев отбеляза, че най-сериозното предизвикателство в региона е да се подобри езиковата интеграция и че ниското ниво на владеене на езика възпрепятства цялостното обучение по всички предмети.

„Усилията трябва да бъдат насочени основно към ранното включване на децата в предучилищна възраст и изграждането на стабилна езикова среда“, посочи министър Вълчев.

По Механизма са извършени 758 обхода в област Разград от 38 съвместни екипа, като в резултат 38 деца вече са върнати в училище. В срещата участваха и областният управител Владимир Димитров, неговите заместници Назиф Зюлкяр и Михаил Тодоров, кметът на Община Разград Добрин Добрев, заместник-кметът Елка Неделчева, народните представители Джипо Джипов и Хасан Адемов, началникът на РУО – Разград, Ангел Петков.