Антония Пенчева

Университет за национално и световно стопанство

https://doi.org/10.53656/for2024-06-06

Резюме. В статье рассматривается роль и функция поэтических текстов для создания образной характеристики персонажей в романе „Чагин“ Евгения Водолазкина. Исследование выполнено в русле метода сопоставительного анализа перевода. Рассмотрены переводческие приемы по отношению стихотворных отрывков и рифмованных фраз. Внимание фокусируется на выбранных автором поэтических размерах в целях воплощения доминантных мотивов романа память – забвение – покаяние и их переводе. Анализ показывает, что перевод подчинен авторскому замыслу при выявлении особенностей феноменальной памяти главного персонажа и механизмов запоминания поэтических текстов.

Ключевые слова: поэтический текст, перевод, рифма, гекзаметр, Чагин, Водолазкин