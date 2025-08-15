Доц. д-р Веселка Ненкова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

https://doi.org/10.53656/bel2025-4-3V

Резюме. В статията се разглеждат рекламни послания на испански и български език, като се посочват езиковите и културните особеностите в тях. Съпоставката се извършва както на езиково и стилистично ниво, така и на екстралингвистично, като се акцентира върху сензорните ефекти, които предизвикват рекламите посредством екстралингвистичните фактори, каквито са образът, цветът, чувствата и др. В анализа се подчертава значимостта на културния код за успешното възприемане на рекламното послание. Целта е да се откроят отличителните черти на рекламите в двете култури, като фокусът е насочен към приликите и разликите в текстов и в графичен план.

Ключови думи: реклама, междуезикова и междукултурна комуникация, рекламни апели