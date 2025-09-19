Гл. ас. д-р Деница А. Куршумова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“



https://doi.org/10.53656/str2025-4-3-pre



Резюме. Настоящото изследване има за цел да проучи преобладаващите настроения сред българската образователна общност относно интеграцията на изкуствения интелект (ИИ) в учебния процес. Данните са агрегирани чрез онлайн анкета с 3195 учители и университетски преподаватели от всички 28 области на България. Участниците подчертават неизбежните трансформации, които изкуственият интелект ще въведе в съществуващата образователна парадигма, и формулират балансирани становища относно потенциалните предимства и негативните последствия от внедряването му. Нивото на познаване на ИИ и положителните нагласи към ИИ се очертават като значими предиктори за използването на ИИ от преподавателите, с коефициент на детерминация R-square = 43.41%. Университетските преподаватели и най-младите участници заявяват най-висока степен на познаване на ИИ и най-често използване за учебни цели. Участниците изразяват загриженост за липсата на фундаментални знания и умения и подчертават необходимостта от обучение за ефективно използване на възможностите на ИИ. Те очертават рисковете, свързани с неетичното използване на AI и необходимостта от технически и методически насоки за оценка на знанията.

Ключови думи: изкуствен интелект, ползи, предизвикателства, указания, етични норми