Стойна Илиева

Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ – Варна

https://doi.org/10.53656/nat2025-2.03

Резюме. В настоящата статия представяме опита си от интегрирано прилагане на два съвременни педагогически подхода – проблемно и проектно базирано обучение (ППБО), в рамките на извънкласна дейност „Светлината, без която не можем – проблеми и решения“. Целта е да представим практически наблюдения и резултати от прилагане на този хибриден модел. Описани са ключовите характеристики на проблемно и проектно базираното обучение и е описана възможност за интердисциплинарно обединяване на знания по физика, химия и биология. Представени са проектните предложения на учениците, идентифицираните проблеми, възможните решения и използваните критерии за оценка на тяхната работа. Направен е сравнителен анализ на резултатите от анкетно проучване, оценяващо мотивацията на учениците за изучаване на предметите преди и след дейността и желанието им за разработване на интердисциплинарни проекти. Включени са резултатите от проучване на мнението на публиката за заключителното мероприятие (66% дават оценка много добра и отлична). ППБО повишава мотивацията на учениците, развива ключови умения за екипна работа, критично мислене и презентиране.

Ключови думи: проблемно базирано обучение, проектно базирано обучение, интегрирано обучение, биология, химия, физика, извънкласна дейност, светлина