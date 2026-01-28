Сава Гроздев 1), Диана Стефанова 2),

Калина Василева 2), Станислава Колева 3), Радка Тодорова 4)

1) Българска академия на науките

2) ОУ „Никола Вапцаров“ – Асеновград

3) ОУ „Димитър Матевски“ – Меричлери

4) СОУ „Христо Проданов“ – Карлово

Резюме. Отчитайки спецификата при обучение на роми (недостатъчно познаване на българския език, обособяване на емоционалността като водеща във формиране на познанието), авторите предлагат подпомагане в условията на билингвизъм на запознаването с геометрични фигури и връзките между тях, прилагайки динамичен геометричен софтуер (ДГС). Този подход има доказани предимства във всички степени на обучението по математика: спестяване на чертожно време; повишаване на интереса и активността на учениците в учебния процес чрез възможността да експериментират върху чертежи; създаване на среда за развиване на евристични способности в обучението; подпомагане на творческа активност.

Keywords: bilingual education, romani people, dynamic software, creative thinking

