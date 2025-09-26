Александра Камушева,

Златина Златанова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/nat2025-3.01

Резюме. „Празник на химията“ е ученически конкурс, предназначен за ученици от 5. до 12. клас. Целта му е популяризиране на химията сред подрастващите и поле за изява на ученици с интерес към природните науки. Организирането на Конкурса включва предварителна регистрация на участник/участници и ръководител – учител; избор на тема, предварително определена от организаторите, както и избор на категория за участие: есе, постер или презентация. Категория изследователски проект е за учениците от 8. – 12. клас и те представят своите разработки на тема, свързана с химия и опазване на околната среда, използвайки научния метод. Работите на участниците се оценяват по предварително изготвени критерии, като тези с най-голям брой точки се допускат до защита пред комисия. След изслушване и оценяване на представянето на участниците комисиите присъждат първо, второ и трето място във всяка категория, както и специални и поощрителни награди.

Ключови думи: химия, неформално обучение, конкурс