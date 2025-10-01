Родителите няма да връщат еднократната помощ за ученици в I, II, III, IV и VIII клас, ако детето е допуснало 5 отсъствия без уважителни причини в рамките на месец. Това предвиждат промени в Закона за семейните помощи за деца, които са публикувани за обществено обсъждане.

В момента, ако детето има пет отсъствия без уважителна причина за един месец, помощта трябва да бъде върната.

„Предлаганите промени се налагат, тъй като възстановяването на предоставената еднократна помощ за ученици при допуснати отсъствия в рамките на съответната година само от 5 учебни часа, е прекалено рестриктивно. Детето може да е допуснало тези отсъствия и същевременно да продължава редовно да посещава училище. Освен това тази помощ е еднократна, а не месечна“, посочва се в мотивите към промените.

Този вид еднократна помощ има за цел да подкрепи семейството за покриване на част от разходите в началото на учебната година.

Заявленията за отпускането ѝ за учебната 2025/2026 г. могат да се подават до 15 октомври, припомнят от Министерството на труда и социалната политика. Помощта е в размер от 300 лв. и се отпуска без доходен критерий за всички ученици от I до IV и в VIII клас. Половината от помощта се изплаща за първия срок, а втората половина – след започване на втория срок, ако детето продължи образованието си.

За настоящата учебна година от Агенцията за социално подпомагане вече е отпусната еднократна помощ на около 190 000 деца, посочват още от МТСП.

Другите основания за възстановяване на помощта – ако детето не постъпи в училище или не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване на съответния клас, се запазват.

С други от предложените промени в Закона за семейните помощи за деца

се облекчава административната тежест за майките студентки

с право на еднократна помощ за отглеждане на дете. На тях вече няма да им се налага да подават удостоверение за записан следващ семестър или за завършено висше образование, за да получат втората част от нея. Това обстоятелство ще се проверява по служебен път.

Право на еднократна помощ за отглеждане на дете имат студентки в редовна форма на обучение, които не са осигурени и не получават обезщетение за бременност и раждане, за отглеждане на дете или при осиновяване на дете до 5-годишна възраст съгласно Кодекса за социално осигуряване. Размерът ѝ се определя в Закона за държавния бюджет и за 2025 г. е 2880 лв. Сумата се изплаща на два пъти по 1440 лв. – при започване на обучението и при записване на следващ семестър или при завършването му.

Нормативната уредба ще бъде допълнена, като се регламентира и

възможността остатъкът от помощта да може да се изплати и след навършване на една година от детето,

когато информацията за записан следващ семестър или за завършено висше образование е получена след този срок. По този начин допълнително се гарантират правата на майките (осиновителките) студентки.

Предложена е и дефиниция за „дете, посещаващо учебно заведение“. Със законопроекта като такова се определя дете, което е записано и се обучава в институция от системата на предучилищното и училищното образование на територията на страната или въз основа на закон или международен договор, по който България е страна.

Във връзка с въвеждането на еврото в Закона за семейните помощи за деца се предлага и промяна, която предвижда временно – от 1 януари до 30 юни 2026 г., всички помощи да се изплащат само в пари. В момента някои от тях могат да бъдат предоставяни и в натура.

Това се отнася за еднократните помощи за ученици в I, II, III, IV и VIII клас,

месечните помощи за отглеждане на дете до навършване на една година и месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст. Временната регламентация произтича от необходимостта от разработване и отпечатване на нови образци на ваучери във връзка с въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г., посочва се в мотивите към предложените промени.