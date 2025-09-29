Реставрираната астрономическа обсерватория на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ беше официално открита в Есенния ден на астрономията, съобщават от висшето училище.

Обновени напълно са всичките пет сгради и помещенията в комплекса

в столичната Борисова градина, реновирани са дворното пространство и алейната мрежа, включително и емблематичният фонтан на скулптора Васил Зидаров от края на 30-те години на миналия век.

На откриването присъстваха ректорът на Софийския университет проф. д-р Георги Вълчев, доц. д-р Тодор Велчев – ръководител на катедра „Астрономия“, доц. д-р Кирил Стоянов – заместник-директор на Института по астрономия с Национална астрономическа обсерва-тория – Рожен, много възпитаници и студенти от Физическия факултет, големи и малки любители на астрономията.



Проф. Георги Вълчев отбеляза, че Университетът е сложна структура и в нея изключително важно място заема паметта.

„Наш дълг е да превърнем това място в средище, къде-то младите умове на България ще гледат звездите, могат да мечтаят, могат да работят, да експериментират, а нашите студенти да започнат своите първи стъпки в тази сложна наука“, заяви ректорът на Софийския университет.

Той обясни, че Софийският университет стопанисва и управлява сгради, които са паметници на културата, като Обсерваторията е такова място и е част от групо-вия паметник Борисова градина. А Софийският универ-ситет е показал, че е свършил своята работа. Ректорът изрази надежда през следващите години паркът да стане още по-уютно място за всички посетители, и ед-на от перлите на градината ще бъде Обсерваторията.

Доц. д-р Евгени Овчаров представи накратко историята на Астрономическата обсерватория и припомни за началото на катедра „Астрономия“. Повече за историята може да се види тук

В рамките на откриването бе представена и изложбата на Националния етнографски музей при БАН „Звездно-то небе – митология и наука“ от главен асистент д-р Илия Вълев.

В Есенния световен ден на астрономията бяха изнесени научнопопулярни лекции на достъпен език. Стотици посетители успяха да разгледат Обсерваторията, да присъстват на интересни демонстрации на физични ек-сперименти, както и да разгледат разположената в двора изложба на астрономически изображения, зас-нети с новия телескоп на НАО в Рожен.