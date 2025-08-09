В този брой „Аз-буки“ отива на гости на малко училище, което се намира в сърцето на Родопите. Учениците в ОУ „Юрий Гагарин“ в Смолян пресъздават стари обичаи и характерния диалект на региона, учат се да приготвят традиционна за него храна, обличат автентични костюми и опознават предците си в рамките на иновацията „Децата на Родопите – пазители на традициите“, която вече трета година успешно прилагат.

„За да бъде улеснено изучаването на историята на родния край, е необходимо у учениците да се създаде интерес към миналото. Точно такъв е основният замисъл на всичко, което правим – да тръгнем заедно по стъпките на историческото минало на Родопите, да учим нови неща, да се забавляваме, да комуникираме помежду си, да се създава дух на единство и приятелство. По този начин неусетно научаваме обичаите, етносите, фолклора, културните, историческите и природните забележителности, диалектите, традиционната кухня и биоразнообразието на региона ни“, разказва за „Аз-буки“ директорката на ОУ „Юрий Гагарин“ в Смолян Йорданка Дюлгерова.

В първата година по проекта изработват електронни книжки,

в които децата събират песни от Родопския край и записват характерния диалект за региона. През втората година организират работилница за изработка на мартенички, сурвачки и боядисване на яйца с традиционни материали. А третата година посвещават на опознаване на знакови места в региона и възстановка на забравени традиции. В Широка лъка например пресъздават обичая лазаруване. Посещават и килийното училище в града.

В рамките на работата по проекта решават

да вземат участие в третото издание на ученическия театрален многоезичен фестивал „Словото – сила и необятност“,

който се провежда всяка година във Велинград. Учениците представят своя театрална интерпретация на пиесата на Шекспир „Ромео и Жулиета“. Интересното в нея е, че актьорите говорят на автентичен родопски диалект.

„Всичко това, събрано в едно, е дейност, която се извършва много преди да кандидатстваме за статута на иновативно училище на Министерството на образованието и науката“, обяснява директорката. Проектът завършва с изработка на филм, посветен на цялата дейност по Националната програма „Иновации в действие“.

Прекрасна равносметка под формата на късометражна лента имат и за предишната си иновация – „Еко училище на щастието“.

„Щастието при нас се купува с плодовете, зеленчуците и цветята, които ние – учители и ученици, сами отглеждаме в нашата биоградина“, обяснява моята събеседничка. В училищния двор имат опитно поле и класна стая на открито. А децата много обичат да прекарват повече време там, сред природата. Гордеят се, че сами засаждат и отглеждат плодове и зеленчуци, а след това прибират реколтата и приготвят вкусни ястия от тях.

„От септември сме решили да възобновим дейностите в опитното поле, независимо че вече прилагаме други иновации“, казва Дюлгерова.

Новата учебна година ще започнат и с откриването на STEM център в областта на природните науки и информационните технологии. Предвидено е в него да се водят не само часовете по природни науки, но и да творят младите им журналисти. Учениците издават и вестник, чийто девиз съвпада с девиза на училището „Напред и нагоре“. През новата учебна година ще отбележат и 145 години от създаването на школото. Подготовката за празника предстои, но е сигурно, че тържеството ще се превърне в значимо събитие за цялата общественост.

Наесен ОУ „Юрий Гагарин“ в Смолян очаква 96 ученици,

като миналата учебна година броят на възпитаниците им е с десет по-малко – 86.

„Надявам се до 15 септември да надвишим 100. Още идват родители от други училища и областни градове, които искат да запишат децата си в I и V клас при нас. Срокът за подаване на документи все още не е изтекъл“, отбелязва директорката Дюлгерова. Всъщност до 2000 г. училището обучава ученици до XII клас, но демографските процеси водят до промяна.

Днес в школото предлагат индивидуална, самостоятелна и комбинирана форма на обучение.

„Истината е, че училището ни е много предпочитано точно заради тези две форми – индивидуална и комбинирана, защото работим с много деца със специални образователни потребности“, уточнява тя.

В повечето случаи това са деца с ТЕЛК решения и сериозни здравословни проблеми. Техният брой към момента е 27, като никога не е спадал под 20.

В смолянското ОУ „Юрий Гагарин“ работи много успешен екип за подкрепа – двама ресурсни учители, логопед и психолог, а по проект „Успех за теб“ – помощник на учителя и медиатор. Имат оборудвани два ресурсни кабинета и два за логопедична и психологична подкрепа.

Още едно доказателство за приобщаващия характер на училището

е и че в него учениците със специални потребности, наравно с всички други деца, редовно участват в конкурси и състезания. Целият екип много се гордее, че през изминалата учебна година техен възпитаник със специални потребности получава специалната награда от ученическия национален конкурс „Не на наркотиците и зависимостите“.

Децата взимат активно участие и във всички конкурси от Националния календар на Министерството на образованието и науката. Миналата година печелят призови места в Националния конкурс за ученическа рисунка „С очите си видях бедата“ и трето място на националната викторина по БДП „Да запазим децата здрави на пътя“.

Самите ученици и родители търсят възможности за изяви.

Много често предлагат различни конкурси и състезания. По тяхна идея миналата година в училището се организира „Вечер на талантите“.

„Ръководството и училищният екип работят много добре с Училищното настоятелство и Ученическия съвет. Децата влязоха в комуникация с тях и заедно осъществихме две благотворителни инициативи“, споделя Дюлгерова. Първата е изработка на мартеници, а със събраните средства подпомагат лечението на болно дете. В рамките на другата изработват коледни картички и сувенири, като събраните средства даряват за млади дарования и за изхранването на социално слаби деца.

Директорката разказва още, че

образователната институция подготвя постоянно различни проекти,

защото това е много добра възможност за осъществяването на подобрения в училището. Поради малкия брой ученици им е трудно да участват в националните програми на МОН. Благодарение на проекти успяват да изградят площадка и класна стая за безопасност на движението по пътищата. Печелят и финансиране за обособяването на две игротеки, в които се провеждат следобедните часове в рамките на целодневната организация на учебния ден.

ОУ „Юрий Гагарин“ разполага с много богат архив, който носи името „Училището – кръстопът на спомени и мечти“. Експонатите са изключително ценни и някои от тях датират още от създаването на училището. Има снимки, дневници и бележници, стари предмети и много значими артикули.

„Милея за това училище като за свой роден дом. Оценявам всичко, което са направили моите предшественици“, казва Йорданка Дюлгерова, която работи вече 32 години в школото. В този период е преминала през всички позиции в него – от начален учител до директор. Поста заема през 2007 г. Тогава броят на децата е 68, а нулевите паралелки са две. През следващата година учениците достигат 168, а нулевите паралелки са запълнени.

„Децата започнаха да идват на училище с желание, а родителите разбраха, че нашите учители са герои. Наричам ги така с пълно основание. Успяват да намерят път към всяко дете и постигат много високи резултати с всички. Особено с децата със специални потребности“, споделя директорката.

Признание

По време на връчването на първите Национални награди за приобщаващо образование тази година директорката на ОУ „Юрий Гагарин“ в Смолян Йорданка Дюлгерова получава признание за дългогодишната си работа в тази сфера, като е класирана сред първите трима в категорията „Директор на годината“.

„Тази награда не е за мен, а за моя екип и родителите ни, които откликват по всяко време за всичко в името на децата“, споделя Дюлгерова. И подчертава факта, че се радва на любовта и подкрепата от семействата на своите ученици. Особено на тези на децата със специални потребности. Благодарността им се вижда и във всеки техен разговор, жест и поглед. Родителите оценяват това, което екипът на училището прави за децата, и в тяхно лице виждат партньор и съмишленик.