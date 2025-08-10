Бистра Писанчева е творец, обучител, вече има и докторска степен по фолклористика – културна антропология, но преди всичко е дантелиер. Дантелиерите са хора, които плетат дантели. Нейната е совалкова. Върху големи цилиндри се закрепват изрисуваните на хартия модели, а конците се навиват на дървени совалки. Совалковата дантела в България е известна като калоферска, макар че Бистра вижда много по-назад и по-надалеч във времето. Превръща емоцията и преживяванията си в дантелени картини. Открива мотиви за тях в природата, но и експериментира. Може да изплете пейзаж на Пол Сезан, гледката на отсрещния планински връх, чайките, които танцуват върху морските вълни, цветята и дори лицата на хората.

„Чудото става с дърпане, разместване и намиране на ново място на фигурите…“, споделя в личния си сайт Бистра.

С изкуството и собствения ѝ почерк я търсят и очакват в много страни по света.

Преподава и показва произведенията си във Франция, Испания, Италия, Япония, Канада… В България, за съжаление, след 20 години отдаденост на дантелата едва сега името ѝ започва да се чува. До 3 септември в Етнографския музей на БАН, все още можем да видим на живо нейните уникални картини благодарение на „Биволи и дантели“ – съвместната ѝ изложба с кюстендилския художник и учител Евгени Серафимов.

Поводите да се срещнем с Бистра Писанчева точно сега, са няколко. Майсторството ѝ, което не може да те остави безразличен, XXI световен конгрес на дантелата, който се провежда от 16 до 18 август в Калофер и Карлово и който България има честта за първи път да домакинства, както и желанието и усилията, които полага заедно със своята група „СедянкаТА“, да запознае българските ученици с плетенето на дантели. Последното е много важно, защото тази дейност развива фината моторика, повишава концентрацията, дава самочувствие на невръстните още деца, че са създали нещо истинско със собствените си ръце и могат да видят резултата.

В настоящия, условно наречен „учебен час по дантела“, задочно гостува и Метка Фортуна –

директор на 150-годишното училище по дантела в град Идрия, Словения (OE Čipkarska šola Idrija). Свързахме се с нея, за да ни каже как така новото дигитално време не е успяло да отнесе век и половина традиция, как работата с ръце се е запазила въпреки компютрите и смартфоните, как спечелват родителите на децата и с какво специално ги мотивират. Любопитно е, нали?

Бистра Писанчева не е ходила конкретно в училището в Идрия. Но е посещавала словенския град, където всяка година традиционно през август се провежда Фестивал на дантелата. Част от него и тази година е национален конкурс за деца с конкретно поставена задача, който се съфинансира от словенското Министерство на образованието.

„Училището в Идрия не е преустановявало дейността си 150 години, докато на други места в света е имало подобни образователни институции, но са прекъснали традицията, макар някои от тях да възстановяват отново дантелата – казва Бистра. – В Хърватия например е така. В Испания има паралелки, в които като допълнителен предмет децата се учат да плетат.“

Миналата година Писанчева и създадената от нея група „СедянкаТА“

решават да предложат на софийско училище заниманията с дантела

именно като извънкласна дейност. За своя радост, получават зелена светлина. Успяват да представят дейността пред родителите на учениците от VI и VII клас и да започват с 4 учебни часа, които се провеждат два пъти седмично. Училището е 18. СУ „Уилям Гладстоун“ в София, а директорът, предложил нестандартно и полезно занимание на учениците, е Ралица Кирилова.

„Това е училището, което съм завършила – казва Писанчева. – Много съм благодарна на г-жа Кирилова, че прояви интерес и ни даде възможност. За мен е голям пробив. Направих 22 цилиндъра и водих заниманията на учениците през първия учебен срок. След това се промени програмата и ме замести моята колежка Светла, преподавател от „СедянкаТА“. Ангажиментът е сериозен и отговорен. Изисква място, помещение за съхранение на големите цилиндри, както и повече преподаватели. Ние сме малко хора, ангажирани сме и с други събития, включително с пътувания в чужбина, и макар че не успяхме да завършим заниманието, както искахме, поставихме началото. И най-големият успех се състоеше в това, че самите ученици водеха до последно нови деца. Бяха заети, посещаваха други извънкласни занимания – спорт, математика, подготвяха се за изпитите след VII клас, и въпреки това продължаваха да идват и да водят свои приятели.“

Бистра казва, че

едно от момичетата в VI клас – Лорина Василева, успява да направи своя рисунка,

да я завърши и сега ще я представят на изложбата в Калофер, част от 21. световен конгрес на дантелата.

„Когато деца идват на занимания на „СедянкаТА“, те обикновено са с майка си

и нямат особен респект към мен като към учител – споделя Писанчева. – В училище обаче е много различно. Влизат в часа, казвам им какво трябва да се прави, без да им уточнявам колко е трудно или лесно, и те сядат и започват да го правят. Сякаш физиката и химията са по-лесни, нали така! Няма стрес обаче от предварителното осъзнаване, че ще се занимават със сложна за тях дейност. Увличат се, чувстват се свободни и времето им минава бързо.“

Бистра възнамерява да не се отказва от обучаването на деца. Със „СедянкаТА“ вече разговарят с две основни софийски училища и се надяват да имат успех. Совалковата дантела представлява интересно и подпомагащо развитието на децата занимание. Необходими са добра воля и разбирането, че не само дигиталните технологии, не само физиката и математиката са нужни на децата. Иначе как да си обясним съществуването на едно 150-годишно училище по ръкоделие!

Метка Фортуна – директорът на словенското училище, превърнало дантелата в отличителен знак на град Идрия,

споделя специално за „Аз-буки“: „Стремим се да предложим на децата увлекателна учебна програма и квалифициран преподавателски състав, който чрез професионални дидактически и педагогически методи осигурява предаването на знания. Също така популяризираме работата и постиженията на учениците и се грижим те да имат достъп до качествени материали и инструменти за плетене на совалкова дантела. Когато ги каним да се запишат при нас, не им разказваме специални мотивационни истории. Представяме реалистично учебния процес и им даваме възможност сами да опитат плетенето на дантела. Обясняваме на родителите, че работата с ръце допринася за личностното развитие на детето, развива фината моторика, както и търпението и прецизността“.

Със сигурност методът на привличане на нови ученици продължава да работи в Словения.

Независимо дали го възприемат като занаят, като изкуство или и двете заедно, отношението към плетенето на дантелата е различно.

„За жалост, дантелиерите в България сме малко като че ли „в сянка“. Сякаш ни неглижират като хора, които се занимават с някакво женско ръкоделие, което няма значение. От своя страна, в Калофер са много упорити и не разрешават лесно да се разпространява плетенето на дантела в други градове. Моята учителка Величка Радулова, която сега живее във Варна, е също калоферска снаха. Във всички страни по света, където се е плела дантела, това ревностно пазене на занаята е било така, но отношението се е променило много отдавна и вече е различно. В България обаче продължава и в наши дни.“

Метка Фортуна, от своя страна, определя като недостатък факта, че

словенската образователна система не предлага структуриран път за по-нататъшно развитие

на знанията, придобити в Училището за дантела в Идрия. Макар да се знае, че те дават своя принос към културното наследство и на страната, и на света.

„Повечето деца завършват обучението си до 14-годишна възраст, някои продължават и след това. С придобитите при нас знания учениците могат да започнат процес по получаване на национална професионална квалификация като дантелиер. Най-вече обаче децата плетат дантела за себе си, за собствено удоволствие. За нас е важно, че прекарват свободното си време по смислен начин, тъй като се учат да плетат и извън учебните часове. Освен това обучението им засилва осъзнаването на културното наследство и идентичността, към която принадлежат“, уточнява словенската директорка.

За България домакинството на 21. световен конгрес на дантелата,

който се провежда от Световната организация за совалкова и шита дантела (The International Bobbin and Needle Lace Organisation – OIDFA), има голяма стойност.

„Организацията OIDFA съществува от 1982 г. Основана е във Франция и всеки две години прави конгрес някъде по света. За нас е голяма чест, че решиха този път да бъде в България“, казва Бистра Писанчева. Отбелязва още, че това е и голяма радост, но и работа от страна на Българския център за совалкова и шита дантела в Калофер, създаден, за да популяризира калоферската дантела. Но тъй като Калофер е твърде малък, за да поеме толкова много хора, е присъединен и Карлово. Събитието продължава до 18 август паралелно с традиционните XXVI празници на калоферската дантела.