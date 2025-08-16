Традиционна лятна кампания „Зелени библиотеки“ на Столичната библиотека, която се провежда за единадесети път, продължава и този уикенд. На 16 август тя гостува в Южния парк от 10 до 14 часа. По същото време на 17 август инициативата ще се проведе на най-новата локация от кампанията – парка „Герена“.

„Зелени библиотеки“ ще продължи всяка събота и неделя до 7 септември.

На Световния ден на любителите на книгата се проведе третият тур. С нова книжка, рисунка върху лицето и десетки усмивки си тръгват малките любители на четенето от съботната разходка в парка „Заимов“. Малките любители на книгите имаха възможност да се включат в творчески работилници и да покажат таланта си в рисуването, занимания с аниматори, забавно програмиране с ботове.

„С нас децата се забавляват в библиотеката и сега извън нея – в парковете на София по време на инициативата ни „Зелени библиотеки“, споделя Марчела Борисова, ръководител направление „Обслужване“ в Столичната библиотека.

Любителите на книгите успяха да подновят читателската си карта за Столичната библиотека

или да получат нова напълно безплатно. На всяка от изнесените кампании от тази възможност се възползват около 200 души. На първия тур от инициативата – в парк „Гео Милев“, е поставен и рекорд. „Записахме 280 читатели на първата ни „Зелена библиотека“. Интересните инициативи, които Библиотеката провежда за всички възрасти, дават резултат – привличането на все повече нови читатели от всички възрасти“, споделя Борисова.

В парка „Заимов“ служителите на Столичната библиотека правят читателска карта и на бебе на 25 дни.

Родителите му споделят пред тях, че отдавна имат желание да ги посетят, но не успяват да намерят време. Когато чуват, че инициативата ще гостува в парка „Заимов“, решават да отидат и да направят читателска карта и на сина си. „Взеха му и любимата детска книжка на майката – „Косе Босе“. Обещаха, че това ще бъде първата книжка, която ще му прочетат. Ще го доведат и на нашата инициатива „Час на приказката“, допълва ръководителката в направление „Обслужване“. Досега най-малкият притежател на читателска карта е бил на месец.

Други участници в инициатива пък се възползват, че тя се провежда в близкия до тях парк, и решават да върнат книги, които са заели от библиотеката, а след това ще дойдат да вземат нови.

Всяка година известни автори и популярни творчески личности стават посланици на кампанията.

В парка „Заимов“ в инициативата се включиха Иван Ланджев – най-четен поет на Столичната библиотека за 2022 и 2023 г., и Жени Александрова-Лечева – детска авторка, актриса и певица.

Посетителите на кампанията разгледаха и документалната фотоизложба „Из парковете на София – минало и настояще“.