Най-мащабният младежки фестивал в България – „Тийн Бум Фест“, събра на Морската гара в Бургас 16 867 посетители. Двудневното събитие постави нов рекорд, отчетен от преброителна система на входа, с което Бургас с право може да бъде обявен през август за столица на младите. И тази година те имаха избор сред разнообразна програма – музикални изпълнения, срещи, развлекателни и тематични зони, много игри и изненади.

Фестивалът прегърна големи социални каузи.

Заедно с фондация „Ани и Явор: Ключът е любовта“, основана в памет на Ани и Явор – двамата млади, чийто живот беше трагично отнет при пресичане на пешеходна пътека в София, постави основния акцент върху кампанията „Шофирай със сърце и разум – защото не си сам на пътя“.

Във фестивалното градче бе представена новаторска 20-метрова „Зона за безопасност на пътя“. Тя бе създадена, за да даде на младите хора реално усещане за опасностите, които дебнат, но и като възможност за тренинг на бърза реакция и адекватно поведение. На място бяха разположени специални симулатори, които показаха какви могат да бъдат последиците от пътнотранспортни произшествия. Посетителите имаха възможност да видят и усетят реалистично преживяването при удар, което се превърна в силен и въздействащ урок.

Зоната предложи практически уроци, като например как липсата на предпазен колан може да е фатална, а също така как да се реагира в критична ситуация, когато всеки миг е решаващ за живота. Младежи и родители изпитаха ефекта от алкохол с концентрация от 0,8 до 1,5 промила с алкоочила – дезориентация, забавени реакции, изкривено зрение и намалена бдителност.

Във втория ден на форума

публиката имаше срещи във фен шатрата на фондация „Живот със Синдром на Даун“. Усмихнатите и много позитивни Силви, Краси, Крис и Мика – едно очарователното семейство, споделиха с всеки гост за своята мисия и опит.

По традиция Фестивалът заяви и позицията си срещу агресията във всичките ѝ форми, защото истинските вдъхновители се водят от разума, не от силата.

На Морската гара бяха позиционирани и шатри

на партньорските екипи от Общинския съвет по наркотични вещества, БЧК, местната Комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, местната Комисията за трафик на хора, Международния младежки център, които се радваха на вниманието на младите хора и техните родители.

За четвърта година Фестът си партнира със специализираните звена на ОДМВР – Бургас, „Гранична полиция“ и „Жандармерия“. А младежите и техните родители имаха възможност да се запознаят с техниката, въоръжението и уменията на служителите. На тяхното внимание бяха оборудвани автомобили, бордна лодка, подводен дрон за спецоперации, костюми и др.

И тази година фестивалната сцената се превърна в трамплин на любовта.

От нея прозвуча предложение за брак – Николай Димитров изненада публиката, падайки на колене пред любимата си, инфлуенсърката Светлозара Савова. Моментът предизвика бурни аплодисменти и вълна от емоции сред хилядите присъстващи.

Шестото издание на „Тийн Бум Фест“ събра десетки топ инфлуенсъри и изпълнители, които се срещнаха със своите фенове на живо – Еляса, Нелина Иванова, Ева, Габриела Димитрова, Дани Крачунов, Пресинка, Тоби и Елия, Крис, Askqlte, Мегсън, Ей Бо, Зари, Коби, Пеши Гоши, Сандев и Стела, Боро Първи, Вирго, Атанас Колев, Емил ТРФ, Торино и Пашата и други популярни лица в социалните мрежи.