Стефан Сотиров е на 23 години. Изненадващо и за самия себе си тази година той не само се явява на конкурса „Лаборатория за слава“ (FameLab), подтикнат от свои познати, но печели и наградата на публиката. Освен това става и подгласник на победителката Десислава Мусинска. С гордост подчертава, че е роден в Града под тепетата, който за него е най-красивият град в България. В момента е студент V курс по дентална медицина.

„Наистина колеги ми казаха за самия конкурс „Лаборатория за слава“ и настояваха да опитам да представя себе си и нещата, с които се занимавам извън учебния материал в университета – казва Стефан Сотиров. – Отидох просто на шега и представих нещо, което на мен ми беше интересно. Мислех си, че на никого няма да направи чак такова впечатление. Но ми гласуваха второ място на подборния кръг в Пловдив и бях резерва.“

Въпреки че е резерва, Стефан получава голямата възможност да участва в работилницата на Далас Кембъл във Варна. Това е двудневният майсторски клас за финалистите, който тази година се води от известния британски ТВ и подкаст водещ, актьор и комуникатор на науката и едно от най-известните лица на предавания по ВВС, National Geographic, Discovery Channel и други световни медии.

Стефан Сотиров определя това като една от най-големите награди, които е получавал,

защото там се научава преди всичко да се отпуска, когато говори пред хора. Признава, че преди това му е било доста трудно. По време на заниманията получава много полезни насоки как да представя специфична информация, като денталната медицина, пред широк кръг от хора.

На финала на „Лаборатория за слава“ отначало е силно притеснен. Дори след като излиза на сцената и вижда хората в публиката, сякаш изключва и започва да говори на прима виста. Но пък се получава още по-хубаво, по-забавно и по-научно за хората.

За темата, която избира за финала, се вдъхновява от свой пациент,

който идва при него в университета. Мъжът е бивш затворник с много лоша орална хигиена. След тази среща Стефан Сотиров се заинтригува и решава да провери дали всички затворници не си мият зъбите. Прочита няколко изследвания за различни места за лишаване от свобода по света и се оказва, че наистина има закономерност между това, че хората са в затвора и не си мият зъбите.

„Представих темата като новина – казва Стефан Сотиров. – Цитирах статистически данни, че много хора в затвора имат повече нелекувани и болни зъби, отколкото татуировки. И въпреки че знаем колко често излежаващите присъди се татуират, проблемът не е в това. Затворниците много повече страдат от това, че не си мият зъбите, отколкото от това, че често се сбиват помежду си. Травмите от тези сбивания са по-маловажни в сравнение с усложненията, които си докарват от лошата орална хигиена.“

Преди изявата си в „Лаборатория за слава“ студентът е участвал и на научни конференции

с постерни представяния и презентации за различни новости и редки заболявания, които не се изучават в университета. Убеден е, че е хубаво хората да научават нови неща, които не са толкова често срещани. Затова на първия кръг, в който участва, говори за невуса на Ота – много рядко заболяване, открито през 1960 г. Засега обаче липсва статистика за броя заболели, защото е рядко срещано. Това е малформация на пигментните клетки, които вместо да произвеждат нормален цвят на кожата, я оцветяват в сиви до черни оттенъци около очите, бузите и челото.

„Поради това, че е на лицето, придобитото пигментно изменение става причина за потискане на самочувствието. Но ние трябва да приемаме хората такива, каквито са, независимо от техните особености – категоричен е Стефан Сотиров. – Исках да подчертая с този пример, че въпреки че не се лекува, това заболяване не е толкова опасно. Другото, на което исках да обърна внимание, е, че ако имаме някакъв дефект, това не ни прави по-незначими. В случая става дума за козметичен дефект, който в много редки случаи може да доведе до някакви по-сериозни проблеми.“

А добра ли е хигиената на устата на хората извън затворите?

Стефан Сотиров и неговите колеги се стараят тя да е все по-добра. Младият зъболекар твърдо вярва, че основната цел на денталната медицина в XXI век е профилактиката, а не толкова лечението. Затова се опитват да обяснят на хората, че е по-важно да си мият зъбите и да предотвратяват тези заболявания, отколкото да ходят на зъболекар, когато вече проблемите са факт. Хубаво е всеки да си прави профилактични прегледи два пъти годишно, за да се избегнат по-нататъшни усложнения.

„Личната хигиена е избор на всеки – казва Стефан Сотиров. – Ако ти самият не си сигурен, че искаш да имаш добра хигиена, който и да ти говори, е малко трудно да се постигне ефект. Трябва да се има предвид, че процентът на хора с болни зъби е по-голям от процента на хората с други заболявания по принцип. Петдесет процента от населението на света имат пародонтални проблеми с венците.“ България не прави изключение – младият дентален лекар цитира по памет статистика, че 90 процента от хората имат поне един кариес или една пломба. И това се дължи на нередовното миене на зъби, липсата на профилактика и… страха от посещението при зъболекар.

Денталната медицина доскоро беше почти извън дейността на Здравната каса

и за нея се отпускаха малко пари. Може ли това да е причината за високия процент хора с болни зъби?

„По принцип Касата наистина отпуска малко пари за дентално лечение, но в последно време се стараят да се разшири този здравен пакет на услуги. Наблюдава се стремеж денталните услуги да станат по-достъпни за хората“, казва студентът.

А колко е разпространен феноменът на страха от зъболекаря?

Според Стефан това наистина е сериозен проблем на доста хора. По думите му у нас още от ранна възраст у децата се изгражда някакъв негативен образ на зъболекаря – ако не си измиеш зъбите, ще ходиш при него. Все едно е някакъв Торбалан или Баба Яга. А той трябва да е представен като добрия човек, който ще помогне, ако има някакъв проблем. Защото целта на зъболекарите е да лекуват. „Така че – не плашете децата със зъболекари“, призовава Стефан Сотиров.

С участието си в „Лаборатория за слава“ бъдещият дентален специалист се надява да даде тласък на всички свои колеги да обясняват на пациентите си на разбираем език какво лечение и какви процедури се провеждат. Така те ще се почувстват по-спокойни.