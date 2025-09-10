Почистване на дворовете на столичните училища преди официалното начало на новата учебна година започва Столичната община чрез Столичния инспекторат и фирмите по чистота. От кметството уточняват, че дейността се извършва с автоцистерни по график, изготвен на база заявките на директорите на училищата.

Ще бъдат измити дворовете на 172 учебни заведения с обща площ над 400 дка.

Вече са приключили дейностите в районите „Възраждане“, „Витоша“, „Нови Искър“ и „Сердика“. От 10 септември дейностите продължават в „Слатина“, „Надежда“, „Кремиковци“ и „Красно село“. Очаква се по-голямата част от работата да приключи до 14 септември.

„Правим го, за да осигурим по-здравословна среда за децата и да освободим директорите от тази несвойствена за тях дейност на прага на учебната година, когато най-важното е да се фокусират върху гладкото начало на учебния процес“, коментира кметът Васил Терзиев.

Кампанията по почистването на училищните дворове е част от цялостния план на Столична община за по-високи стандарти на чистота и за подкрепа на училищата.

Столична община поема и ангажимент за зеленината в училищните дворове, като с това ще се занимава дирекция „Зелена система“

след сключване на новите договори за поддръжка. Целта е да се осигури целогодишна професионална грижа за тревните площи, храстите и дърветата, като се облекчат директорите и се гарантира, че средата за учениците е винаги поддържана и приветлива.