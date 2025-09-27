В този брой „Аз-буки“ отива на гости на единственото училище в Рудозем и второто по големина в община Смолян – СУ „Св. св. Кирил и Методий“. Новата учебна година то посреща с 567 ученици, като възпитаниците му не са само от града, а и пътуват всеки ден от различни околни населени места.

Разговаряме с директорката Сийка Кирякова и част от екипа ѝ за различните и безкрайно интересни иновации, които прилагат в училището. Истината е, че при тях иновациите не спират – всяка година надграждат постигнатото.

„Стремим се да подготвим учениците си за живота извън училище“, разказва за „Аз-буки“ директорката на училището Сийка Кирякова.

Затова от години в гимназиален етап всички специалности, които предлагат, са с разширено изучаване на чужд език. Имат хуманитарна паралелка с два профилиращи предмета – история и български език и литература, и математическа – с профилиращи предмети математика и информатика. От две години насам предлагат и професионална паралелка „Биотехнологии“.

„Нуждата от кадри за бизнеса в региона и особеностите на времето, в което живеем, наложиха разкриването на тази специалност. Искаме, завършвайки средното си образование, възпитаниците ни да бъдат конкурентоспособни на пазара на труда, да имат професия, с която да могат да изкарват прехраната си“, уточнява Кирякова.

В региона има глад за квалифицирани биотехнолози, защото на територията му има няколко биотехнологични предприятия, пречиствателна станция и завод за производство на биохрани.

„Преди да предложим професионалната паралелка, се срещнахме с представители на местния бизнес. Искахме да разберем от какво се нуждаят те и по какъв начин можем да им помогнем да го постигнат“, разказва директорката.

През целия процес екипът получава подкрепа и насоки от Регионалното управление на образованието в Смолян.

И така заедно решават новата специалност да бъде „Биотехнология“.

Завършвайки, учениците придобиват още една професионална квалификация – „Хигиена на храните“.

Преди началото на учебната година провеждат разяснителна кампания сред родители и ученици, като подробно им обясняват какви са перспективите пред децата, ако изберат да учат в професионалната паралелка, и къде биха могли да се реализират на пазара на труда.

Интерес има и към другите две паралелки, като традиционно учениците показват високи резултати на държавните зрелостни изпити след XII клас. Целият екип изключително много се гордее със свой ученик, който през учебната 2024/2025 г. постига „Отличен 5,96“ на изпита по информатика. Той е възпитаник на математическата паралелка и настоящ студент в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Приет е на първо класиране в специалността „Софтуерно инженерство“.

На матурата по математика пък се явяват 10 от общо 40 зрелостници.

„Математиката определено е предмет, към който децата проявяват интерес. Стараем се да го задържим, като ги поощряваме да се явяват на различни конкурси и състезания. Осигуряваме и допълнителни часове по предмета“, споделя директорката.

Тази учебна година точно за тази паралелка има най-много желаещи кандидат-гимназисти.

Педагогическият екип на училището се състои предимно от млади учители. А това, че разликата в годините с учениците не е много голяма, позволява те да изградят помежду си добра комуникация и да осигурят на децата подкрепяща среда за развитие.

„Всяка седмица, извън учебната програма, учители и ученици се събират, за да говорят и да обсъждат важните за тях неща. Много често дори решават допълнителни задачи от сборници, коментират интересни казуси или се подготвят за изпити“, обяснява Сийка Кирякова.

Понастоящем училището е в заключителния етап от изграждането на своя STEM център в областта на математиката и информатиката. „Ще имаме вече шест кабинета, които са извън компютърните зали, като те ще бъдат оборудвани със софтуер, за да могат колегите да онагледяват и преподават по различен начин учебния материал, а учениците – да научават новостите още в час“, казва Антоанета Кехайова, старши учител математика. До края на октомври се очаква STEM центърът да бъде готов и в него вече да могат да се провеждат часове.

„Името на новото образователно пространство ще изберат нашите ученици от гимназиален етап. Ще се допитаме до тях чрез анкета“, разказва директорката.

Освен това учениците ще помогнат с идеи и за създаване на лого на центъра. Всъщност ръководството на училището често се допитва и се вслушва в мнението на своите ученици.

„Децата ни са изключително активни. Те сами предлагат инициативите, в които да се включим“, допълва Сийка Кирякова.

Организират благотворителни базари, дарителски кампании, посещения на домове за деца, лишени от родителска грижа, и на старчески домове.

С готовност участват във всяка акция, където биха могли да помогнат на другите.

„Спомням си как бяхме решили да се включим в инициатива за залесяване на една местност. Учителите се чудихме дали ще успеем да съберем достатъчно голяма група с доброволци. Но накрая се оказа, че всички ученици искат да участват, и от Горското стопанство не ни разрешиха да отидем толкова много хора“, спомня си Кирякова.

През новата учебна година педагогическият екип си поставя за цел да намери начин, по който да приобщят и родителите на своите ученици към по-активно участие в училищния живот.

„Всички те са добронамерени към нас и са съгласни с всичко, което казваме, но някак си остават по-пасивни при организацията и провеждането на различни инициативи“, аргументира се директорката.

В разговора се включва и заместник-директорът по административно-стопанската дейност Николай Михтарски.

Той отбелязва, че родителите изключително много помагат за подобряването на материално-техническата база. „Непосредствено преди началото на учебната година бяхме започнали изграждането на нов подход към паркинга. И успяхме да го направим благодарение на техниката, осигурена от родителите. Така успяхме да облекчим трафика на автомобили сутрин“, обяснява той.

През лятната ваканция учители запретват ръкави и обновяват дворното пространство в училището – боядисват пейки и засаждат много растения и дървета. Когато в една от класните стаи цоклите се нуждаят от пребоядисване, с тази задача се захващат родителите на децата от класа. Връзката училище, родител и ученик е изключително здрава.

Истината е, че учениците ценят материалната база и се радват на всяка нова придобивка. На това ги учат както ръководството и педагогическият екип, така и членовете на семействата им.

В Правилника на училището фигурира точка, която ясно гласи, че „щетите в класните стаи се възстановяват от извършителя“ (означава от родителя).

Освен всичко останало училището е и иновативно, включено в списъка на Министерството на образованието и науката. Първата иновация, която прилагат за период от четири години, е Sound painting – нов метод на преподаване, който въвеждат във всички часове от I до V клас.

„При нас иновациите вървят една след друга, като с всяка следваща надграждаме предишната“, обяснява Кехайова.

В училището успешно прилагат и нововъведението „Плавен преход на преминаване от IV в V клас“. Иновацията им се състои в опознавателни срещи в рамките на почти година на преподавателите от прогимназиален етап на обучение с учениците в IV клас. Децата от начален етап също ходят на гости на по-големите ученици, тъй като обучението в начален и в прогимназиален и гимназиален етап се провежда в две различни сгради. И така, знаейки какво да очакват, децата преминават в V клас.

Следващата иновация, която въвеждат, е нов учебен предмет „Дигитална математика“ за учениците от I до IV клас. В учебната програма той е включен като факултативен учебен час и се провежда веднъж седмично.

„От I клас децата започват с блоково програмиране в платформа, в която влизат със собствени акаунти. Така успяваме да съчетаем информационните технологии с математиката. За децата тези часове са много забавни. И независимо, че още не могат да четат добре, успяват да се справят. Правят го интуитивно с помощта на картинките“, обяснява Кехайова.

Но нововъденията в училището в Рудозем не спират дотук.

Въвели са и безкрайно интересния учебен предмет „Хигиена на храните и хранително законодателство“. Той е включен в програмата на гимназистите от VIII и IX клас и се провежда три часа седмично. Училището има сключен договор за партньорство и с Университета по хранителни технологии в Пловдив. Така че учениците от професионалната паралелка „Биотехнология“ могат да получават знания и умения на академично ниво още в училище.

Най-новата иновация, въведена от миналата учебна година, е предметът „Културна идентичност и себепознание“ в гимназиален етап на обучение. В тези часове учениците от хуманитарната паралелка изучават забравени традиции, обичаи и празници.

От три години имат и Гвардейски отряд, с който много се гордеят. Учениците в него участват в редица инициативи.

В Деня на народните будители повеждат и факелно шествие, което вече е традиция и се включват много родители, общественици и хората от града го очакват с нетърпение.

Извънучебната програма в рудоземското СУ „Св. св. Кирил и Методий“ също е разнообразна. Предлагат групи по карате, футбол, народни танци и песни и много други.