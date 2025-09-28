В този брой „Аз-буки“ гостува в ОУ „Васил Левски“ в с. Орешак, община Троян. Училището е сред най-малките в област Ловеч. В него се обучават 24 деца, които са в слети паралелки – I и II клас, III и IV клас, V и VI клас и VII клас.

Директорката Здравка Петрова е на мнение, че това не е пречка за учениците, а обратното: „Когато се преподава учебно съдържание на единия клас, другият, въпреки че е ангажиран с други задачи, научава нещо ново. Така, учениците от I клас научиха част от таблицата за умножение и деление, което се изучава във II клас. По-големите пък имат възможност да си припомнят знания, които са забравили. Малкият брой ученици дава възможност и за индивидуално внимание към всеки ученик“.

В школото се обучават главно деца, които не са от село Орешак. Затова педагогическият колектив се стреми да въвлече местната общност в училищния живот и ОУ „Васил Левски“ да бъде предпочетено от родителите.

„Основната ни цел е да привлечем и задържим децата от детската градина в Орешак и те да останат да учат в нашето училище. ОУ „Васил Левски“ е ценност за селото, която трябва да се запази. То е съградено с труда и средствата на местните хора“, споделя директорката Здравка Петрова.

Целогодишно реализират различни образователни дейности, за да осъществят приемственост между Детска градина „Незабравка“ и училището. Така децата опознават учителите, сградата и правилата в клас. „Всяко посещение на децата е ново предизвикателство за тях. То започва още с качването им в училищния ни автобус, с който ги придвижваме от детската градина до училището“, разказва директорката.

Родителите пък се включват в интердисциплинарен урок, който екипът провежда в новооткрития STEM център. „За нас е важно те да познават компетентностите на учителите и иновативната среда на обучение, която предлагаме“, подчертава събеседничката ми.

Между двете образователни институции в с. Орешак се реализира и обмен на добри практики между учителите.

Екипът се надява да привлече местната общност и чрез дейностите, които планират да извършват в кабинета по български език и литература. Той предстои да бъде обновен с финансиране по Националната програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“.

„Кабинетът ще бъде не само място за провеждане на уроци, но и културно средище, където учениците да могат да се запознаят с богатото културно наследство на България, да развиват своята грамотност, креативност и любов към родния език“, подчертава Петрова.



Ще закупят ергономични столове и маси, които ще могат да се групират за работа в екип, но едновременно да запазват и индивидуалността на всеки ученик. Ликовете на велики български писатели и народни будители върху масите ще помогнат за онагледяване на обучителния процес. Ще закупят и интерактивен дисплей, който ще се използва по време на час.

„Очакваме той да повиши ангажираността на учениците. Те ще се включват по-активно в уроците, защото ще могат да участват чрез докосване, писане, рисуване или работа с интерактивни приложения. Учениците усвояват нови знания по-добре, когато виждат това, което трябва да научат“, посочва директорката.

Кабинетът ще се използва от всички ученици. По този начин колективът се надява да повиши образователните резултати и мотивацията им за учене.

В обновената стая ще могат да се провеждат съвместни уроци с други институции, да се споделят добри практики между учителите, както и да се реализират мероприятия на селото съвместно с читалището. Така педагозите се надяват да направят образователната институция по-привлекателна за учениците на селото.

Основното училище в с. Орешак е част от списъка на иновативните училища за 2025/2026 г. и ще въведе конструкторите LEGO еducation в начален етап. Иновацията е заложена за две години. През учебната 2025/2026 г. ще се прилага в I и II клас, а година по-късно – в III и IV клас.

Иновацията може да бъде приложена в различни учебни предмети от началния етап. Чрез нея може да се осъществява практическо, игрово и творческо учене и да се прилага учене чрез игра. „Иновативният метод на преподаване не само прави учебния процес по-приятен и интересен, но и развива у децата креативност, критично мислене, социализация, емоционална интелигентност. В същото време, те учат по забавен и ангажиращ начин и са склонни да задълбочат знанията си и да ги прилагат в реалния живот“, споделя Петрова за мотивите на училището да въведе конструкторите LEGO.

За да работят по иновацията, преподаватели от училището ще преминат курс на обучение.

През 2020 г. училището също е било включено в Списъка на иновативните училища. В продължение на четири години прилагат принципа на обучението на италианския педагог Мария Монтесори. Въпреки че иновацията е приключила, Монтесори материалите все още са на разположение на учениците в класните стаи, те ги търсят и продължават да работят с тях и през изминалата учебна година.

Учениците в школото са от уязвими групи и благодарение на работата на училищния екип и прилаганите методи при всички се забелязва напредък. Те се чувстват сигурни, когато използват Монтесори материали по време на час, отбелязва събеседничката ми.

По Националната програма „Иновации в действие“ ОУ „Васил Левски“ си партнира с училища от страната. Като иновативно училище, приемат училища от с. Железница, област София, Стрелча, Чипровци, Пловдив, Долна Митрополия, Хисаря. При посещения в други училища педагогическият екип на ОУ „Васил Левски“ наблюдава интердисциплинарни уроци, проектно базирано обучение, прилагането на модела 1:1.

„Националната програма дава възможност за формиране на партньорски взаимоотношения, работа в екип, кариерно развитие на учителите, защото, където и да отидеш, си „открадваш“ част от опита на колегите“, отбелязва директорката.

Посочва, че от пет години си сътрудничат с Начално училище „Паисий Хилендарски“ в Стрелча,

които се вдъхновяват да станат иновативно училище именно от школото в Орешак.

От есента за втора поредна година училището ще работи по Националната програма „Заедно в изкуствата и спорта“, по която е сформирана група за народни танци. Включват се с идеята да повишат желанието на децата да се движат, умението им за работа в екип и не на последно място – да съхранят и утвърдят културните ценности, които притежава страната ни. „Чрез народните танци искаме и да мотивираме учениците, които са застрашени от отпадане, да се включат в различен вид дейност, да осмислим свободното им време и да ги предпазим от зависимости“, казва Петрова.

Миналата година младите танцьори участват в различни изяви. Включват се в Лазаровден, който се отбелязва в село Орешак, в дните на талантите и интересите в Троян.

За втора година ще участват и в проект „Успех за теб“, по който се осигурява допълнително обучение чрез групи по математика за учениците в риск от отпадане.

От няколко месеца училището разполага и със STEM център в две направления – „Математика и информатика“ и „Зелени технологии и устойчиво развитие“.

Учениците с нетърпение чакат всеки момент, в който ще влязат в него. „В STEM центъра учениците забравят, че са на училище. В тази среда се чувстват в свои води и забравят наистина, че с тях се осъществява образователен процес“, смята директорката.

Избират направлението „Зелени технологии“, за да изградят у децата нагласи за опазване на планетата. В новото пространство те имат възможност да се запознаят с начините за пречистване на вода, използването на възобновяеми енергийни източници за производство на електрическа енергия, да научат как се отглеждат биологично чисти храни. Разполагат с голяма и с шест миниоранжерии, в които учениците могат да засяват и да наблюдават растежа на растенията по всяко време на годината. Закупили са и конструктори, с които сглобяват различни предмети, задвижвани от слънчевата енергия. „По този начин учениците разбират как природните ресурси могат да спестяват вредни емисии на нашата планета. Те с интерес наблюдават и какво се случва със замърсената вода в нашата минипречиствателна станция“, разказва моята събеседничка.

В школото има и група за занимания по интереси „Природознайко“. За тях директорката закупува пакет със семена на различни растения, малки кофички и тор. Децата ги засаждат първо в класните стаи, а след като виждат, че се развиват добре, решават, че трябва да ги пресадят на открито. По това време в голямата оранжерия вече са засадили семенца на салата и зелен лук.

Така напролет в задния двор на училището решават да направят и биоградинка.

„Децата се грижат за растенията всекидневно. С идването си на училище те отиват да ги видят дали имат нужда от поливане или от окопаване. Очакваха с такова нетърпение да съберат готовата продукция“, споделя с усмивка училищният ръководител.

Първи са готови салатките и лукът. Децата ги хапват към обедното хранене в училище и остават доволни, че са ги отгледали сами. През лятото педагогическият колектив продължава да се грижи и краставичките, които вече са консервирани в буркани за зимата, също ще бъдат част от менюто в обедното хранене. Очакват и домати.

„Учениците ни ще придобият ценен житейски опит, ще видят как трудът, който влагат, се възнаграждава. Не на последно място, ще се хранят с екологично чисти храни“, подчертава директорката.

Важно място в системата на екологичното възпитание на учениците имат и извънучилищните дейности. Млади и амбициозни музейни педагози от Природонаучния музей в с. Черни Осъм представят в училището два пъти през годината образователните програми „Следите на животните“ и „Животът на птиците през зимата“.

„Занятията дават на учениците много знания и интересни факти за животните, реализират се много дигитални образователни игри и разбира се, завършват с практическа дейност – изработване на хранилки за птиците през зимата, медальон от глина с отпечатък от стъпката на животно“, посочва Петрова.

В школото работят седем педагогически специалисти, които се стремят да направят уроците по-интересни и да повишат мотивацията на децата за учене.

Използват игрови елементи в уроците, превръщат усвояването на нови знания в състезание, използват различни дигитални приложения и образователни платформи, видеа, анимации, интерактивни дъски в почти всяка класна стая, правят и виртуални разходки по света.

Залагат и на проектно базираното обучение. С проекта „Никой не е по-голям от хляба“ миналата година са сред класираните за най-добри практики на платформата Prepodavame.bg. Учениците научават за произхода на брашното, сами замесват хляб и топла питка, които си хапват. Така придобиват житейски опит, който ще използват и занапред. „Опитваме се да обясним къде намира приложение в живота всяко нещо, за което се преподава“, казва директорката.

Реализират и креативни дейности за развиване на творческите способности на децата. Изработват картички, мартеници, сувенири, рисуват върху камъчета, правят апликации.

Често прилагат и изнесено обучение сред природата или в музей. По този начин урокът е много по-динамичен и още повече задържа вниманието на децата.

„Те творят и се забавляват, докато учат. Не може само да стоят на чина и да пишат. Училищният живот трябва да е динамичен. Децата трябва да са в очакване какво ново ще се случи“, категорична е Петрова.

Няколко пъти в година осъществяват и съвместни мероприятия с Дома за пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди в Орешак.

Така децата се учат на уважение и грижа към възрастните. „В образователната система трябва не само да изграждаме знания и умения у учениците, но и да ги възпитаваме на добродетели, да бъдат отговорни личности. Те трябва да получат най-важния урок – да бъдат добри хора“, казва събеседничката ми.

Децата представят танците, които за научили по време на заниманията от Националната програмата, рецитират, сурвакат възрастните, изработват заедно мартенички, боядисват великденски яйца. „Срещите на възрастните с нашите ученици им доставят усмивки и радост в сърцата. Това е показателно, че това, което правим, има смисъл“, споделя Петрова. Посещението винаги завършва с почерпка. Така те биват възнаградени за усилията, които влагат в подготовката си.