Текстът е за мечките, но можем да добавим – и за пантерите, папагалите, маймуните, лешоядите, слоновете и носорозите. Бихме могли да изброяваме дълго, защото в Столичния зоопарк има 250 животински вида, а с най-дребните животни стигат до 1000.

Думата ни е и за хората. За отношението към животните и за любовта помежду ни. За начините, чрез които се сближаваме и опознаваме.

Разговаряме с ръководителя на Екологичния научно-образователен център към Зоологическата градина в София д-р Катерина Зарева-Симеонова.

Именно тя съвсем скоро ще ни отведе близо до света на мечките. Подготвя книга за тях. Надяваме се да бъде и богато илюстрирана, защото зад гърба си Катя има няколко фотографски изложби, а чрез дългогодишната си работа в Столичния зоопарк – привилегията да снима от ръка разстояние различните животни.

Миналата година защитава дисертация в Биологическия факултет на Софийския университет, посветена на изследване поведението на кафявите мечки на затворено, и спокойно казва, че дори ги познава по име.

„Всъщност обиколих всички зоопаркове у нас, както и Парка за мечки в Белица, и ги наблюдавах. Знам техните истории, направила съм много фотографии, познавам ги вече дори по име“, казва д-р Катерина Зарева-Симеонова.

Покрай работата по дисертацията мечката ѝ става особено близко животно. Твърди, че освен че имат силно присъствие в човешката култура, история и традиции, в много отношения мечките напомнят на хората – и като форма на тялото, и като поведение.

Как обаче нашето човешко поведение си взаимодейства с тяхното, на животните?

Питаме Катя дали животните в зоопарка обичат хората и дали според нея хората наистина обичат животните.

„Хората обичат и опазват това, което разбират и познават“, казва тя. И обяснява, че много от животните в Зоопарка са свикнали с присъствието на хората и дори търсят контакт с тях.

„Гледачите – тези, които са най-близо до животните, са избрали тежката професия, защото ги обичат. Някои от тях дори се чувстват по-добре сред животни, отколкото сред хора. Самите животни в много случаи също са привързани към гледачите си и се създава уникална връзка“.

За Зарева обществото ни е чувствително към насилието към животни и често ги възприема като напълно беззащитни жертви.

„За съжаление, злоупотребите с живи животни в наши дни са често срещани. Като започнем от това, че много неподготвени хора взимат домашни любимци за свое удоволствие, и стигнем до незаконната търговия с диви животни и нелегалното им използване за борби, за видеоклипове със садистично съдържание и други зловещи дейности. За да се подобри отношението към животните, хората трябва да изпитват респект към техния живот и среда“, казва тя.

В името на опознаването и респекта екипът на Столичния зоопарк и в частност на Екологичния научно-образователен център се старае всекидневно да разпространява информация за световното биоразнообразие, да увеличава познанията за начина на живот и средата на животните.

И тъй като това е възпитание, което започва от ранна детска възраст, Екологичният научно-образователен център играе сериозна роля.

Сред многото образователни инициативи, които отделът непрекъснато провежда, от 2024 г. се откроява онлайн платформата за безплатен и свободен достъп до образователни ресурси за Зоопарка и застрашените видове, които се отглеждат там. С охота се приема уникалната възможност за най-младите посетители да научат нови интересни факти за отглежданите застрашени животни като допълнение към тяхната разходка, да бъдат провокирани да четат повече от образователните табла и информационните табели, както и да наблюдават по-детайлно външния вид, поведението на животните и обогатената им среда в загражденията.

Платформата е подходяща за учители и провеждането на учебни часове или извънкласни занятия, защото съдържа игри, загадки, рисунки за оцветяване, както и полезни сведения, обогатяващи познанията на децата за света на животните. Материалите са систематизирани в отделни секции и могат да бъдат използвани за групови или индивидуални занимания и на територията на Зоопарка. Независимо че ресурсите са подходящи предимно за деца на възраст 7 – 12 години, за техните учители и родители, те могат да предизвикат любопитството и на всички останали посетители, които искат да научат нещо повече.

От Центъра се радват, че за по-малко от година от безплатната онлайн секция са свалени над 30 000 материала.

И като нейни създатели, се надяват интересът да продължи да расте. Д-р Катерина Зарева-Симеонова, Христина Тодорова-Филипова и Натали Харалампиева, както и художниците Любка Маринкова и Тео Георгиев осъществяват проекта благодарение на партньорството и спонсорството на „Банка ДСК“ и „Мастъркард“. Благодарни са им, защото платформата успешно надгражда популярната уеб базирана игра „Мисия ЗооДетективи“, чийто сайт в рамките на една година посещават над 10 000 души. И тъй като на фокус също са застрашените видове в Зоопарка, играта служи за начало на по-амбициозната идея, каквато е образователната платформа.

От нейната секция „Хайде да оцветяваме“ могат да се изтеглят скици на прекрасните рисунки на художничката Любка Маринкова, правени за картички по повод годишнина от създаването на Зоопарка. Скиците представят реалистично животните и децата с удоволствие ги оцветяват. Сред тях е и скицата на носорог.

Едно от най-харесваните животни в Зоопарка – белият носорог Чико, всяка година събира посетители на 22 септември – Световния ден на носорога. И този път Екологичният център организира за децата арт работилници за изработване на фигурки на носорози от глина и специални тематични картички и рисунки. Малките посетители наблюдават храненето и къпането на Чико от неговите гледачи и се включат във викторината с награди „Какво знаем за носорозите“.

Всъщност няколко пъти годишно Екологичният център организира информационни кампании, свързани с различни видове животни.

Тяхната идея е да повишат познанията на посетителите за дивия свят, да спомогнат за изграждането на природозащитно самосъзнание, като често са съчетани с арт работилнички за най-малките.

През настоящата година Екологичният научно-образователен център към Зоопарка в София участва в годишната среща на Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите (ЕАЗА) и в Образователната конференция на организацията. На конференцията, която се провежда в английския град Честър с постер и презентация се представя и новата образователна онлайн платформа на Софийския зоопарк. А на годишната среща на ЕАЗА, провела се от 9 до 13 септември, в Лодз, Полша, по инициатива на Софийския зоопарк е подписан Меморандум за сътрудничество с осем балкански зоологически градини – в Загреб, Атина, Любляна, Осиек, Палич, Белград, София и Сараево.

Годишната среща на Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите е най-значимото и голямо събитие за зоопарковата общност на Стария континент. Участието е от голямо значение за обмяната на опит и получаване на актуална информация за дейностите за опазване на различни групи животни и модерните тенденции в развитието на зоопарковото дело. За екипа от София участието в Годишната среща и подписването на Меморандума са част и от постоянните им усилия да достигнат и прилагат най-съвременните стандарти за отглеждане на диви животни и тяхното опазване.

Като уникални места, където хората могат да видят и да се докоснат до дивия свят, зоопарковете се превръщат в модерни пространства и за възпитание в любов и човечност към животните.

Екипът на Екологичния център възприема като предизвикателство пред преподавателите факта, че децата стават все по-привързани към електронните устройства.

„За да можем да изпълним мисията си, трябва да достигнем до умовете и сърцата им. Това налага да представяме материала по възможно най-вълнуващ за тях начин. Включваме все повече анимирани и цветни елементи в презентациите си, а в уеб базираните игри и платформи съчетаваме модерния дигитален компонент с приятната разходка в Зоопарка. Не бива да забравяме, че това е чудесно място, където децата могат да се откъснат от устройствата и да се впуснат във вълнуващо изживяване, свързано с откриване на интересни факти и наблюдения на животни. А за това спомага и нашата образователна платформа“, казват от Еко центъра на Зоопарка в София.

Засега достъпът до образователните материали на онлайн платформата е възможен само от лаптоп или компютър чрез следния линк. Предстои да тръгне новият интернет сайт на Зоологическата градина, който ще предостави и много нови възможности.