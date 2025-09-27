В истински културен празник се превърна гостуването в Босилеград, Сърбия, на Театрална група „Патиланци“ към ОУ „Проф. Марин Дринов“ – Кюстендил, заедно с популярния автор на детски книги Иво Сиромахов.

Пред препълнената зала учениците от трупата изиграха безупречно своя спектакъл по творбите на писателя и заслужено получиха бурните аплодисменти на публиката. Всяка реплика, всяко движение и всяка усмивка на сцената се превърнаха в живо доказателство, че трудът и любовта към театъра могат да създават чудеса.

След представлението Иво Сиромахов разговаря с децата и техните родители, споделяйки радостта от четенето, вълшебството на въображението и силата на детските мечти. Той насърчи малчуганите да продължат да четат, да играят и да търсят вдъхновение в книгите.

Прекрасната организация на събитието бе дело на Община Босилеград, Дома на културата и Народната библиотека „Христо Ботев“.

Благодарение на тяхната подкрепа – сцена, техника и безупречна логистика, празникът се превърна във и въздействащо културно събитие от началото до края.

Още с първите дни на новата учебна година децата от „Патиланци“ и техните ръководители Елена Аначкова и Боряна Илиева започнаха усърдни репетиции по сценичната адаптация на книгите на Сиромахов. С много труд, постоянство и любов към децата те подготвиха пиеса, която носи радост и усмивки – вече не само в България, но и извън границите ѝ.

Така ученици, учители и родители споделиха вълнуващо пътуване, в което книгите и театърът обединиха хората от двете страни на границата. Кюстендилските „Патиланци“ оставиха своята ярка следа в Босилеград и доказаха, че когато сцената се изпълни с талант и вдъхновение, може да се превърне в мост на приятелство и култура.