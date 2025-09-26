Първото градско състезание „Учители в действие“ дава възможност на столичните педагози да излязат от класната стая и да се забавляват, докато спортуват. То ще се проведе на 3 и 4 октомври (петък и събота) в Националната спортна академия „Васил Левски“ (НСА). Организатор на спортната проява е Българската асоциация „Спорт за учащи“ (БАСУ) в партньорство с НСА и Столична община.

„Учители в действие“ е не само за учителите по физическо възпитание, а за всички столични педагози, които искат да се включат и да бъдат активни. Ще се получи градско състезание, което включва комбинация от популярни и достъпни спортове“, казва пред „Аз-буки“ председателят на БАСУ Мариана Борукова.

Педагозите могат да демонстрират уменията си по плажен волейбол, 3х3 баскетбол, лека атлетика, петанк и бадминтон.

Учителите ще се състезават в отбори, които трябва да бъдат от трима до петима души. Не е задължително в даден тим да участват представители на едно и също училище. Могат да бъдат и приятели от различни школа. Всеки отбор трябва да се включи в три от петте спорта.

Участието в градското състезание „Учители в действие“ е напълно безплатно. Регистрацията на отборите е онлайн чрез гугъл формуляр и е отворена до 30 септември.

Борукова обяснява, че е имала запитвания за участие от учители от страната. Тях съветва да напишат проект към общината и да реализират подобни събития. „Искам във всеки град да се активират на местно ниво и да се възползват от възможностите, които им предоставя местната власт, и да проведат игри“, допълва председателят на БАСУ.

Проектът е по програма „Спорт за всички“ към Столична община.

Той е вдъхновен от участие на учители по физическо възпитание и спорт от София на първите Световни игри за учители през 2025 г., които се провеждат във Франция. На форума България се включва с два отбора – по един от София и Бургас, чието участие е подкрепено от местната управа.

„Използвах модела, за да направя проект на Българската асоциация „Спорт за учащи“ към Столична община.

БАСУ трябва да участва в повече проекти и програми, за да дава повече възможности на учителите и учениците в България, а не да разчита само на средства от ММС и МОН“, смята председателят на Асоциацията.

Характерното за провеждането на такъв тип състезания е и образователната част.

„Учителите трябва да се учат през целия си живот, да се самоусъвършенстват. Искам чрез забавата да им представя и нови модели на спортни събития. Ще опитам да ги запаля да бъдат по-иновативни“, допълва Борукова. Тя ще представи две нови игри, които са демонстрирани по време на проекта във Франция.

Ще бъде проведено и анкетно проучване за установяване нагласите на учителите за възможностите за традиционно провеждане на подобни събития. Така ще се получи и обратна връзка от учителите за спортния форум.