Над 440 участници от България и чужбина обменят опит за използването на градската среда като образователна платформа по време на петия международен образователен форум „Градът като учебна площадка. Използване на градската среда за модерно и качествено образование“, който се проведе в Икономическия университет – Варна.

Събитието е организирано от

Община Варна, Министерството на образованието и науката, Националното сдружение на общините и „ИКТ Клъстер“. Форумът се провежда в хибриден формат – присъствено и онлайн, и обединява преподаватели от детски градини, училища и университети, архитекти, урбанисти, представители на бизнеса, синдикатите, ученици и студенти.

На откриването присъстваха и.ф. кмет на Варна Павел Попов, областният управител проф. Андрияна Андреева, ректорът на Икономическия университет проф. Евгени Станимиров и началникът на Регионалното управление на образованието – Варна, д-р Ирена Радева.

Павел Попов подчерта, че

градът може да се превърне в жива класна стая, която развива интерес и ангажираност.

Проф. Андрияна Андреева даде примери от Варна за обучение в градска среда, като програмата на Градската художествена галерия и инициативата „Открито за държавната администрация“, чрез която ученици посещават Областната управа и научават повече за сградата и функциите на областния управител.

Ректорът проф. Евгени Станимиров акцентира върху необходимостта от сътрудничество между образователни институции, общини и бизнес за създаване на споделени пространства и културни събития, които вдъхновяват младите хора да останат и да се развиват в родния си град. „Образованието трябва да изгражда мислещи и мечтаещи личности, а не просто да произвежда дипломи“, заяви той.

Началникът на РУО – Варна, д-р Ирена Радева допълни, че

изнесеното обучение и практическите проекти позволяват учениците да се срещнат с реални градски проблеми

и да участват в тяхното решаване. Тя запозна участниците с международния проект „Здраве и устойчивост: психическо овластяване на новото поколение младежи“ (Health and Resilience Mental Empowerment of New Youth), който цели подобряване на обществените политики, свързани с психичното здраве на младите хора.

Форумът включва лекции и презентации за интегриране на музеи, паркове, транспортни системи и технологични инструменти, включително изкуствен интелект, в учебния процес. Събитието подчертава значението на сътрудничеството между училища, университети, общини, културни институции и бизнес за изграждане на град, който учи и вдъхновява.