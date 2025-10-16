Над 440 участници от България и чужбина обменят опит за използването на градската среда като образователна платформа по време на петия международен образователен форум „Градът като учебна площадка. Използване на градската среда за модерно и качествено образование“, който се проведе в Икономическия университет – Варна.
Събитието е организирано от
Община Варна, Министерството на образованието и науката, Националното сдружение на общините и „ИКТ Клъстер“. Форумът се провежда в хибриден формат – присъствено и онлайн, и обединява преподаватели от детски градини, училища и университети, архитекти, урбанисти, представители на бизнеса, синдикатите, ученици и студенти.
На откриването присъстваха и.ф. кмет на Варна Павел Попов, областният управител проф. Андрияна Андреева, ректорът на Икономическия университет проф. Евгени Станимиров и началникът на Регионалното управление на образованието – Варна, д-р Ирена Радева.
Павел Попов подчерта, че
градът може да се превърне в жива класна стая, която развива интерес и ангажираност.
Проф. Андрияна Андреева даде примери от Варна за обучение в градска среда, като програмата на Градската художествена галерия и инициативата „Открито за държавната администрация“, чрез която ученици посещават Областната управа и научават повече за сградата и функциите на областния управител.
Ректорът проф. Евгени Станимиров акцентира върху необходимостта от сътрудничество между образователни институции, общини и бизнес за създаване на споделени пространства и културни събития, които вдъхновяват младите хора да останат и да се развиват в родния си град. „Образованието трябва да изгражда мислещи и мечтаещи личности, а не просто да произвежда дипломи“, заяви той.
Началникът на РУО – Варна, д-р Ирена Радева допълни, че
изнесеното обучение и практическите проекти позволяват учениците да се срещнат с реални градски проблеми
и да участват в тяхното решаване. Тя запозна участниците с международния проект „Здраве и устойчивост: психическо овластяване на новото поколение младежи“ (Health and Resilience Mental Empowerment of New Youth), който цели подобряване на обществените политики, свързани с психичното здраве на младите хора.
Форумът включва лекции и презентации за интегриране на музеи, паркове, транспортни системи и технологични инструменти, включително изкуствен интелект, в учебния процес. Събитието подчертава значението на сътрудничеството между училища, университети, общини, културни институции и бизнес за изграждане на град, който учи и вдъхновява.
Уважаеми читатели, в. „Аз-буки“ и научните списания на издателството може да закупите от НИОН "Аз-буки":
Адрес: София 1113, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 5
Телефон: 0700 18466
Е-mail: izdatelstvo.mon@azbuki.bg | azbuki@mon.bg