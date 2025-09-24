С нови специалности, повече студенти и нови технологични проекти започва новата учебната година във Висшето военноморско училище „Никола Вапцаров“ във Варна (ВВМУ). Общият брой на студентите в училището е над 3400, а на курсантите – 275, съобщават от висшето училище.

През новата академична 2025/2026 година Висшето военноморско училище „Никола Вапцаров“ във Варна

посреща своите курсанти и студенти с разширени възможности за обучение и нови перспективи за развитие.

Разкрити са и седем нови специалности в актуални и пилотни направления. Сред тях са „Дигитална трансформация“, „Софтуерни и мрежови технологии“, „Изкуствен интелект“, „Компютърна криминалистика“, „Морско право и индустрия“.

Приемът тази година надхвърля миналогодишния с около 30 – 40 души,

като във ВВМУ вече се обучават 56 курсанти по седем специалности, 890 студенти по 16 специалности и се очаква да започнат 153 магистри. Началникът на ВВМУ флотилен адмирал проф. Калин Калинов подчерта, че през последните 15 години Морското училище поддържа постоянен растеж в броя на обучаемите, като непрекъснато актуализира учебните си планове, за да отговарят на динамиката в развитието на технологиите. Той посочи още, че преди месец са завършили изпитанията на първия авиационен дрон, създаден от екипа на ВВМУ. Следващата стъпка е усъвършенстване на морските дронове, като вече седем години курсантите преминават обучение по управление на безпилотни летателни апарати.

От новата учебна година курсанти и студенти ще се обучават в новата учебна работилница.

Тя беше официално открита от командира на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов и началника на ВВМУ флотилен адмирал проф. Калин Калинов. Според контраадмирал Михайлов учебната година е изключително важна за курсантите, защото страната ни е на прага на корабно обновяване на състава на ВМС – не само техническо, от гледна точка на подмяна на кораби и на материална част, но и подмяна на начин на мислене, на теория, на практика, на тактика, която се прилага.