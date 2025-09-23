Училищата в България ще могат да се включат в образователни маршрути чрез проект с европейско съфинансиране „Образователни маршрути за иновативно учене извън училище“ на Програма „Образование“ 2021 – 2027 г. Това съобщи заместник-министърът на образованието и науката Наталия Михалевска на форума „Чудесата на България – образователни маршрути“, съобщава Пресцентърът на МОН. Тя отбеляза, че това е една от най-предпочитаните програми от училищата.

„Това е програма на живи класни стаи. Тя цели образование и опознаване на културно-историческото богатство на България“, отбеляза зам.-министър Михалевска.

По думите ѝ съвременните хора имат различно мислене и интерактивно обучение може да задържи вниманието им.

До момента учениците от българските и от неделните училища имат възможност да опознават исторически и културни паметници, музеи и природни забележителности в рамките на Националната програма „България – образователни маршрути“. Около 40 000 деца са участвали в Програмата, която се осъществява от 2023 г. насам.

Образователните маршрути включват обекти по тематични направления – история и археология; география и икономика; природни науки и екология; изкуства, архитектура и литература; етнография, фолклор и занаяти.

През тази година са одобрени и финансирани проектите на 671 училища в България на обща стойност 13 406 179 лв.

При посещенията на място по избраните образователни маршрути училището може да осигури обучителна беседа, познавателни материали, презентации, демонстрации и други.

Зам.-министър Михалевска присъства на урок по родолюбие в Кюстендил с над 80 ученици от IV до VII клас. Тя призова учениците да участват и в другата програма на МОН – „Неразказаните истории на българите“. В нея те могат да изследват и разказват за хора, с които се гордеят и които имат заслуги за развитието на техния роден край или на държавата, в която живеят.