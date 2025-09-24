„Навлизане в AI ерата на фирмения мениджмънт“ е най-новото издание на Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“. То е резултат от задълбочени изследвания в рамките на университетския проект НИД-НИ 5-2023А, реализиран от водещи учени от Университета за национално и световно стопанство и Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Тази монография съчетава научния прогрес с визионерския поглед към бъдещето на управлението в бизнес организациите. В нея могат да бъдат намерени отговорите на въпроси като как изкуственият интелект (AI) променя мениджмънта и как бизнесът може да интегрира интелигентни инструменти, за да бъде по-ефективен, иновативен и конкурентоспособен.

В книгата ще откриете на достъпен език и без употребата на сложен технически жаргон в какво всъщност се състоят същността и принципите на AI в управленските процеси.

Освен това ще разберете как да използвате AI дори без да сте специалисти по технологии, усвоявайки ключови интелигентни инструменти и практики.

Ще се запознаете и с реални концепции, които можете да приложите веднага чрез използването на авторски модели за интеграция на AI в бизнеса.

Монографията е създадена за мениджъри, предприемачи, бизнес стратези, изследователи и всеки визионер, който иска да разбере бъдещето на корпоративния свят в AI ерата. Това е не просто книга – това е инструмент за преобразяване на управленските практики чрез интелигентни технологии. Време е да преосмислим традиционните подходи и да използваме AI като ключов съюзник в стратегическото вземане на решения.

И независимо че тази книга изцяло е дело на човешки интелект, предговорът в нея е предоставен от изкуствен такъв.