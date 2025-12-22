Институтът по компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ заема 13-о място в Европа. Това показват данните на CSRankings – световна класация за университети и институти в областта на информатиката и изкуствения интелект, съобщават от най-старото ни висше училище.

Така INSAIT се нарежда пред някои от най-утвърдените европейски институции като Оксфордския университет, Лондонския университетски колеж, Берлинския технически университет, Миланската политехника и стотици други на Стария континент. Българската научноизследователска институция се класира и на първо място в Източна Европа.

CSRankings оценява само публикации в най-престижните и селективни международни конференции, като предоставя обективна и надеждна информация за научното влияние и активност на всяка институция.

Според различни източници в Европа има над 1400 университета и научни организации с изследователска активност в компютърните науки, но само най-добрите от тях изобщо попадат в CSRankings.

Традиционно първите места се заемат от организации с огромен опит и доказани в годините резултати, а нареждането сред тях на българска научна организация е успех без аналог за целия ни регион.

Класирането на INSAIT обхваща периода от първите статии на учени от Института (2023 г.) до днес, както и сферите, в които организацията работи и развива активно – компютърно зрение, роботика, машинно обучение, обработка на естествен език и алгоритми. В отделни сфери Институтът заема дори по-предна позиция – например в компютърно зрение влиза в топ 6 на Европа.

Успехът на българския институт INSAIT е исторически,

особено за научна институция, основана едва през април 2022 г. Този резултат продължава да позиционира страната ни сред лидерите в Европа в една от най-конкурентните и стратегически области.