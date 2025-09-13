145 младежи получиха Национални дипломи на официална церемония в Националния археологически музей в София с участието на министър-председателя Росен Желязков и министъра на образованието и науката Красимир Вълчев.

Шестима от тазгодишните лауреати не само имат „Отличен (6,00)“ по всички учебни предмети, вписани в дипломата за средно образование, отлична оценка на двата задължителни държавни зрелостни изпита, но и отлична оценка на трета матура по желание. Те получиха отличията си от премиера Росен Желязков.

Двама от тях са възпитаници от Математическата гимназия „Акад. Кирил Попов“ в Пловдив – Велислав Борисов и Никола Чингаров. Другите четирима са Гергана Богданова (105. СУ „Атанас Далчев“, София), Калоян Цанев (Първа частна математическа гимназия, София), Мира Дулевска (Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“) и Тони Узунов (Първа английска езикова гимназия, София).

Отличниците от Випуск 2025 са от училища в 22 области на страната. Най-много лауреати тази година – 11, има от ЕГ „Пловдив“ в Града под тепетата. Десет са отличените от 91. Немска езикова гимназия в София, 9 от Математическата гимназия в Пловдив и 8 от Националната природо-математическа гимназия в столицата.

„Има много красива символика в това, че в навечерието на първия учебен ден докато първокласниците за първи път прекрачват прага на Храма на образованието, в същото време други – бившите зрелостници на това училище прекрачат прага на Храма на академизма“, каза премиерът Росен Желязков.

По думите му да си отличник не е просто етикет, да бъдеш много пъти отличник не е стигма, а състезание – най-трудното от всички други, а именно това – сам със себе си. Той не пропусна да отбележи и заслугата за успеха на учениците на техните учители и родители.

През последните години все повече от пълните отличници избират да продължат образованието си в страната,

стана ясно на церемонията. А премиерът поздрави отличниците за избора им да продължат висшето си образование в България.

„Ще дадете онази репутация с Вашия успех на университетите, реципрочно на познанието, което те ще Ви дадат, за да продължите напред“, посочи Росен Желязков.

Той изтъкна и значението на добродетелното използване на науката за развитието на човечеството.

„За мен една от най-добрите новини по време на годишните връчвания на националните дипломи е, че все по-често тези млади хора избират да продължат обучението си в България“, отбеляза министър Красимир Вълчев. Той поздрави лауреатите за упорития труд през всичките години на гимназиалното си обучение.

„Днес светът е голям и възможности дебнат отвсякъде. А съкровището често е под нашите крака. За вас България може да е това съкровище“, заяви просветният министър.

Министър Вълчев посочи, че благодарение на такива младежи като тях, има надежда, че бъдещето ни ще бъде по-светло и добро.

„Зад всеки успех на ученик стоят и подкрепата на неговия учител или член на семейството. Пожелавам си в бъдеще да има повече такива ученици, учители и родители“, каза министърът на образованието.

„Нашето отличие е една от многото стъпки, които предстоят да бъдат направени. Днес тук не сме се събрали просто олимпийци, лауреати и отличници. Ние сме младежта на България и сме готови да докажем, че не сме само нейното бъдеще. Ние сме нейното настояще. Ние сме нейното сега“, заяви от совя страна Калоян Първанов от НПМГ. По думите му наградените са само част от всички ученици, които доказват и ще продължат да доказват, че България е достойна да бъде символ на просперитет и знание.

Зам.-министрите на образованието и науката д-р Емилия Лазарова и Наталия Михалевска също поздравиха лауреатите и връчиха дипломите на част от тях. В церемонията по връчването участва и главният секретар на МОН Любомир Йосифов.

Отличието „Национална диплома“ се присъжда всяка година на зрелостници с отличен (6,00) успех по всички учебни предмети, вписани в дипломата за средно образование, държавните зрелостни изпити, както и за изявени способности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. Наградата е национално признание за високите постижения на учениците от българските училища. През 2024 г. броят на пълните отличници бе 120.

Носителите на Национална диплома от Випуск 2025:

Димитрина Патронска – Земеделска професионална гимназия „Климент Аркадиевич Тимирязев“ – Сандански.

Ивелина Мушева – ПМГ „Яне Сандански“ – Гоце Делчев.

Ева Пехливанян – Търговска гимназия – Поморие.

Ивайла Генкова – Немска езикова гимназия „Гьоте“ – Бургас.

Ивет Кунчева – Немска езикова гимназия „Гьоте“ – Бургас.

Карина Стефанова – Немска езикова гимназия „Гьоте“ – Бургас.

Божидара Иванова – Първа езикова гимназия – Варна.

Виктория Иванова – Първа езикова гимназия – Варна.

Виктория Георгиева – Първа езикова гимназия – Варна.

Виктория Радева – Първа езикова гимназия – Варна.

Дора Славова – Първа езикова гимназия – Варна.

Теодора Димитрова – Първа езикова гимназия – Варна.

Хедийе Чаир – Първа езикова гимназия – Варна.

Грасиела Атанасова – МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна.

Добромир Ангелов – МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна.

Ивайло Христов – МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна.

Дамяна-Маргарита Лазарова – IV. ЕГ „Фредерик Жолио – Кюри“ – Варна.

Леа Иванова – Гимназия с преподаване на чужди езици „Йоан Екзарх“ – Варна.

Василена Василева – СУ „Емилиян Станев“ – Горна Оряховица,

Виктория Георгиева – СУ „Николай Катранов“ – Свищов.

Марина Петрова – СУ „Николай Катранов“ – Свищов.

Йоана Дряновска – Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – Велико Търново.

Рая Йорданова – СУ „Емилиян Станев“ – Горна Оряховица.

Деница Кирилова – СУ „Цар Симеон Велики“ – Видин.

Емил Стефанов – ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ – Габрово.

Кремена Колева – ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ – Габрово.

Магдалена Чамурова – ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ – Габрово.

Моника Ръжданова – ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ – Габрово.

Ралица Йорданова – Езикова гимназия „Гео Милев“ – Добрич.

Станислава Михова – СУ „Йордан Йовков“ – Тервел.

Естер Чаушева – Езикова гимназия „Христо Ботев“ – Кърджали.

Йоана Мерджанова – Езикова гимназия „Христо Ботев“ – Кърджали.

Ирем Караджа – Езикова гимназия „Христо Ботев“ – Кърджали.

Мелтем Мустафа – СУ „Христо Ботев“ – с. Черноочене.

Виктория Георгиева – ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ – Кюстендил.

Стела Георгиева – Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Петър Богдан“ – Монтана.

Мартин Милчев – Финансово-стопанска професионална гимназия „Васил Левски“ – Монтана.

Дарина Ибушева – Езикова гимназия „Бертолт Брехт“ – Пазарджик.

Рангел Кочев – ПМГ „Константин Величков“ – Пазарджик.

Екатерина Кънева – ПМГ „Константин Величков“ – Пазарджик.

Анна-Мария Методиева – Гимназия с преподаване на чужди езици „Симеон Радев“ – Перник.

Елина Мълчиниколова – СУ „Иван Вазов“ – Плевен.

Ани Георгиева – МГ „Гео Милев“ – Плевен.

Катрин Нинова – МГ „Гео Милев“ – Плевен.

Петър Петков – Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Димитър Димов“ – Плевен.

Богомил Славев-Велков – Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов“ – Кнежа.

Габриела Генова – ПГ „Ген. Владимир Заимов“ – гр. Сопот.

Александра Хаджиева – СУ „Любен Каравелов“ – Пловдив.

Михаел Генков – СУ „Васил Левски“ – Карлово.

Ангел Иливанов – Езикова гимназия „Пловдив“ – Пловдив.

Анна Карагьозова – Езикова гимназия „Пловдив“ – Пловдив.

Атанас Калинчев – Езикова гимназия „Пловдив“ – Пловдив.

Елица Алексиева – Езикова гимназия „Пловдив“ – Пловдив.

Йоана Стоянова – Езикова гимназия „Пловдив“ – Пловдив.

Йордан Плачков – Езикова гимназия „Пловдив“ – Пловдив.

Мона-Никол Апостолова – Езикова гимназия „Пловдив“ – Пловдив.

Ния Янкова – Езикова гимназия „Пловдив“ – Пловдив.

Теодор Георгиев – Езикова гимназия „Пловдив“ – Пловдив.

Теодора Филчева – Езикова гимназия „Пловдив“ – Пловдив.

Яна Панова – Езикова гимназия „Пловдив“ – Пловдив.

Мария Мирчева – Национална търговска гимназия – Пловдив.

Румяна Чукалова – Национална търговска гимназия – Пловдив.

Виктория Тянчева – Национална търговска гимназия – Пловдив.

Никол Пакова – Национална търговска гимназия – Пловдив.

Велислав Борисов – МГ „Академик Кирил Попов“ – Пловдив.

Ивайло Къртев – МГ „Академик Кирил Попов“ – Пловдив.

Василена Петкова – МГ „Академик Кирил Попов“ – Пловдив.

Данаил Маринов – МГ „Академик Кирил Попов“ – Пловдив.

Ивайло Герчев – МГ „Академик Кирил Попов“ – Пловдив.

Никола Чингаров – МГ „Академик Кирил Попов“ – Пловдив.

Петрозара Щерева – МГ „Академик Кирил Попов“ – Пловдив.

Анджелика Маринова – МГ „Академик Кирил Попов“ – Пловдив.

Димитър Базлянков – МГ „Академик Кирил Попов“ – Пловдив.

Деница Йорданова – Английска езикова гимназия „Гео Милева“ – Русе.

Венцислав Велев – Математическа гимназия „Баба Тонка“ – Русе.

Тея Чобанова – Математическа гимназия „Баба Тонка“ – Русе.

Димитър Добрев – Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“ – Сливен.

Преслава Енчева – Национална художествена гимназия „Димитър Добрович“– Сливен.

Амалия Маркова – ЧЕГ „Проф. д-р В. Златарски“ – София.

Калоян Първанов – Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ – София.

Габриела Ничева – Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ – София.

Васил Велинов – Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ – София.

Михаил Филков – Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ – София.

Севина Мехмедали – Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ – София.

Стоян Добрев – Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ – София.

Катрин Дянкова – Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ – София.

Красимир Пълов – Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ – София.

Виктория Златанова – Национална търговско-банкова гимназия – София.

Ася Христова – Национална търговско-банкова гимназия – София.

Наталия Кирова – Национална търговско-банкова гимназия – София.

Гергана Богданова – 105. СУ „Атанас Далчев“ – София.

Александър Кънев – Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев“.

Ния Рашева – 9. Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ – София.

Александра Петрова – 9. Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ – София.

Калоян Цанев – Първа частна математическа гимназия – София.

Рима Аси – ЧСУ „Увекинд“ – София.

Кристина Стоянова – ЧСУ с немски език „Веда“ – София.

Тони Узунов – Първа английска езикова гимназия – София.

Михаела Кунторова – Първа английска езикова гимназия – София.

Радосвета Желева – Първа английска езикова гимназия – София.

Радина Заркова – Първа английска езикова гимназия – София.

Цвета Гъркова – Първа английска езикова гимназия – София.

Михаела Велинова – 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ – София.

Рая Ягова – 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ – София.

Боян Христов – 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ – София.

Гергана Георгиева – 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ – София.

Гергана Ачева – 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ – София.

Далия Димитрова – 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ – София.

Мария Милошова – 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ – София.

Мартин Иванов – 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ – София.

Михаил Петров – 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ – София.

Теодор Манев – 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ – София.

Силвия Александрова – Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ – София.

Людмила Канева – Американски колеж в София – София.

Мина Иванова – Американски колеж в София – София.

Божана Медарова – Американски колеж в София – София.

Божидара Донева – 164. Гимназия с преподаване на испански език „Мигел де Сервантес“ – София.

Мариян Кръчмаров – 164. Гимназия с преподаване на испански език „Мигел де Сервантес“ – София.

Рая Джамбазова – 164. Гимназия с преподаване на испански език „Мигел де Сервантес“ – София.

Зорница Цветкова – 164. Гимназия с преподаване на испански език „Мигел де Сервантес“ – София.

Дарина Смиленова – 164. Гимназия с преподаване на испански език „Мигел де Сервантес“ – София.

Миа Гигова – 164. Гимназия с преподаване на испански език „Мигел де Сервантес“ – София.

Ева Енчева – 18. СУ „Уилям Гладстон“ – София.

Елиза Михайлова – Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“.

Зорница Иванова – Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“.

Ивайло Благоев – Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“.

Михаил Ковачев – Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“.

Мира Дулевска – Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“.

Сирма Караджова – Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“.

Владислав Маринов – ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“ – Ботевград.

Ивайла Кирилова – Гимназия с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан“ – Стара Загора.

Цвети Пагелска – Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм – Казанлък.

Пламена Алексиева – СУ „П. К. Яворов“ – Чирпан.

Галена Георгиева – Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ – Търговище.

Кристин Стоянова – Профилирана гимназия „Христо Ботев“ – Попово.

Ралица Ганева – Профилирана гимназия „Христо Ботев“ – Попово.

Мирослава Златанова – ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ – Хасково.

Тома Николов – ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково.

Стефан Калинов – СУ „Сава Доброплодни“ – Шумен.

Даниел Койнов – ПМГ гимназия „Нанчо Попович“ – Шумен.

Боян Николов – ПМГ „Нанчо Попович“ – Шумен.

Юлия Стефанова – Профилирана езикова гимназия „Никола Й. Вапцаров“ – Шумен.

Александра Николова – ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – Бургас.

Боряна Никова – ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – Бургас.

Йоана Младенова – ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – Бургас.