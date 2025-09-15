„Работата на учителите е трудна, всекидневна и многочасова. Те имат нужда от подкрепа, затова винаги съм апелирал към родителите и обществото да подкрепяме българските учители. Едно от най-ценните неща, които можем да направим, е да възпитаваме децата си в уважение към учителите, както и ние самите да ги подкрепим.“ Такъв призив отправи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, който участва в откриването на новата учебна година в столичното 119. СУ „Акад. Михаил Арнаудов“.

Той пожела на педагозите здраве и сили, на учениците – да бъдат подкрепяни от своите учители, а на родителите – да стоят зад своите деца и да се радват на успехите им.

Министърът поздрави ръководството и колектива на училището и общината за

усилията им да развиват и модернизират не само обучението, а и учебната среда.

„Радвам се да видя обновената материална база и постигнатите резултати по програмата за модернизацията на детските площадки и дворовете“, добави той.

Директорът на 119. СУ Диян Стаматов благодари за финансирането на новата им спортна площадка, а на училищното настоятелство – за новата училищна библиотека. „Надявам се след дългата ваканция учениците ни да се чувстват още по-уютно и по-мотивирани в училище“, изтъкна той.

Министър Вълчев обясни, че до Коледа предстоят обсъждания относно учебните програми, оценяването и новата образователна система.

„Ще се опитаме да направим колкото се може повече дискусии и в тях да се включат повече хора. Образованието е тема, по която можем да водим смислен и положителен градивен разговор“, каза той.

Във връзка с публикуваните преди дни модели на националните външни оценявания за учебната 2025/2026 г. министърът посочи, че

до края на месеца предстои да бъдат добавени още примерни задачи.

„Коментарите по примерните тестове са, че задачите са лесни. И родителите, и учителите, и учениците ще видят, че няма нищо притеснително, че не се налагат допълнителни частни уроци. Ако децата учат с разбиране основните неща по природни науки, лесно ще решат тези задачи“, заяви Красимир Вълчев.

По думите му в изпита по математика всяка година има и по-трудни задачи. Те са, за да отсеят най-добрите ученици по математика.

„Задачите, които включват елементи от природните науки, няма да бъдат от най-трудните. Това ще бъдат практически задачи“, заяви министърът.

Той допълни, че новият формат на изпита няма да доведе до промяна в балообразуването при кандидатстване след VII клас.

На откриването на учебната година в столичното училище присъства и началникът на Регионалното управление на образованието – София-град, д-р Елеонора Лилова. Тя пожела на възпитаниците на 119. СУ всеки ден да прочитат по една книга, да бъдат упорити и редовни в учебния процес.