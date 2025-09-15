„Tук, в това иновативно основно училище, духът на 15 септември се усеща още по-силно. Вие сте пример за съчетание на традиции и иновации – училище, което постига отлични образователни резултати, и едновременно с това разширява своята общност с нови паралелки, повече ученици и още повече успехи“, каза заместник-министърът на образованието и науката д-р Емилия Лазарова. Тя присъства на тържеството за първия учебен ден в ОУ „Неофит Рилски“ в Габрово, съобщават от Пресцентъра на МОН.

Учебната година започна с нови физкултурен салон и STEM център за ученици и учители.

В изграждането на спортната зала са инвестирани 1 370 800 лв. по програмата на МОН, а STEM пространството е финансирано по Механизма за възстановяване и устойчивост с 271 862,58 лв. Училищната среда е преобразена чрез четири високотехнологично оборудвани класни стаи, мултифункционална зала за презентации, открити уроци, кино, проектни дейности и заснемане на ученически филми.

Директорът на ОУ „Неофит Рилски“ Мая Колева запозна гостите с проектите

и постиженията на учители и ученици и с обновената материална база. По думите на зам.-министър Емилия Лазарова модерният център, проектите по роботика, международните мобилности показват стремежа на екипа да даде не само знания, но и умения за бъдещето.

„Убедена съм, че новият физкултурен салон, изграден с подкрепата на Министерството, ще затвърди и доразвие тези добри практики, като истинска инвестиция в здравето, увереността и енергията на децата“, каза още тя.

В иновативното основно училище „Неофит Рилски“ се обучават 504 ученици от I до VII клас.

Гости на събитието бяха още кметът на Габрово Таня Христова, областният управител Мария Башева, началникът на РУО-Габрово Георги Маринов и други.