„Министерството на иновациите и растежа заедно с Министерството на образованието и науката и Министерството на отбраната работим усилено и се надявам колкото е възможно по-скоро да отворим нов корпус на Технологичното училище „Електронни системи“ (ТУЕС) в „София Тех парк“ – там, където е Институтът за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT), там, където са суперкомпютрите“, обяви вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев по време на тържественото откриване на новата учебна година.

На събитието присъства и зам.-министърът на иновациите и растежа проф. Георги Ангелов, съобщават от Пресцентъра на МИР.

Вицепремиерът сподели, че директорът на математическата гимназия, в която е учил, всяка година е четял една и съща реч.

„Трябваше да минат много години, за да разбера, че е бил абсолютно прав, и да проумеем, че светът би бил едно много по-добро място, ако мерехме времето не в календарни, а в учебни години. Това би означавало, че всяка година е по-добра от другата, че всяка година сме научили нещо ново и сме усъвършенствали самите себе си“, сподели пред учениците и преподавателите Дончев.

Министърът на иновациите и растежа пожела на възпитаниците на ТУЕС да учат и да творят, и изрази убеждението, че благодарение на усилието си да развиват себе си, ще направят света по-добро място. „Ще успеете да отместите напред границата между незнанието и знанието“, каза още на учениците Дончев.