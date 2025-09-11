Министър-председателят Росен Желязков и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев участваха в церемония по откриването на обновена и модернизирана детска градина и училище в община Симитли със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост.

За новата материална база в двете образователни институции са инвестирани близо 3,5 млн. лева,

съобщава Пресцентърът на МОН.

Един от осемте филиала на ДГ „Радост“ в центъра на Симитли е изцяло обновен по проект за близо 2 млн. лева. В новата база ще се обучават 75 деца от 3- до 7-годишна възраст.

„Нашият ангажимент е да работим за обновяване на материалната база на учебните заведения, за да получават децата не само знания, но и да се учат на добродетели“, заяви Росен Желязков.

Той посочи, че модернизирането на сградата на образователната институция е струвало усилия и политическа воля, но изтъкна и ключовата роля при възпитанието и образованието на най-малките. „Това е място, което те ще прекарат важна част от своя живот и където ще получат знания, възпитание и всички добродетели“, изтъкна още премиерът.

Красимир Вълчев поздрави екипа на градината, който се грижи за децата.

Просветният министър призова родителите да подкрепят и да имат доверие на учителите.

„Пожелавам родители и учители да се подкрепят. На учителите в детската градина разчитаме да възпитат децата ни в добродетели“, каза образователният министър.

Помещенията в детската градина са ремонтирани, подменена са подовата настилка, дограмата и осветителни тела, поставени са щори, изградена е и платформа за инвалидни колички. Поставена е метална ограда и са обновени и озеленени всички дворни пространства. Монтирани са катерушки, люлки и пързалки. Изградена е и площадка за обучение по пътна безопасност. Филиалът разполага и със закрит плувен басейн с минерална вода.

Премиерът Росен Желязков и министрите Красимир Вълчев и Георг Георгиев заедно с областния управител Георги Динев, с кмета на община Симитли Апостол Апостолов и народния представител Стефан Апостолов участваха и в откриването на

изцяло модернизираното СУ „Св.св. Кирил и Методий“ в село Крупник.

Проектът за енергийна ефективност за близо 1,5 млн. лева значително е намалил разходите за ток на училището. Изцяло реновирани са сградата и класните стаи – подменен е покривът, изградена е нова отоплителна система, както и санитарно помещение и специализиран асансьор за равен достъп на ученици с увреждания до класните стаи. Построени са нови спортни площадки с модерни съоръжения. Дворът разполага с кътове за отдих, с маси за игра на шах и самоподготовка на открито.

„Виждам, че общината в Симитли ви подкрепя. Искам всички общини да подкрепят образователните институции. Това води до добри резултати“, отбеляза министър Вълчев.

Той изрази задоволство от направената инвестиция, а директорът Рени Зашева показа класните стаи, готови да посрещнат първокласниците на 15 септември.

„Пожелавам на учениците да са здрави, повече да спортуват и по-малко да поглеждат в телефоните“, каза още министърът по време на тържеството на новоизградената голяма спортна площадка.

В рамките на деня министър Вълчев се срещна с учители и директори от детски градини и училища в община Симитли. В разговора за промените, които се правят в образователната система, участваха кметът Апостолов, народният представител Стефан Апостолов, началникът на РУО – Благоевград, Ивайло Златанов и социални партньори.