В учредителното събрание, което се състоя в Софийския университет ня 17 октомври, участваха ректорите на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ проф. Георги Вълчев, Техническия университет – София проф. д-р Георги Венков, Химикотехнологичния и металургичен университет проф. д-р инж. Сеня Терзиева-Желязкова, Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кр. Сарафов“ чл.-кор. проф. дфн Мирослав Дачев, Лесотехническия университет доц. д-р Христо Михайлов, Техническия университет – Габрово проф. д-р инж. Илия Железаров, Русенския университет „Ангел Кънчев“ доц. Десислава Атанасова, Националната художествена академия проф. д-р Георги Янков, Югозападния университет „Неофит Рилски“ проф. д-р Николай Марин, Университета по архитектура, строителство и геодезия доц. д-р арх. Гичка Кутува – Каменова, Тракийския университет – Стара Загора проф. д-р Мирослав Карабалиев, Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ проф. д.н. Наталия Иванова Витанова-Маринова, заместник-ректорът на Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ проф. д-р Александър Димитров, проф. д-р Станимир Кабаиванов – пълномощник на ректора на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, и Даниела Любенова, пълномощник на ректора на Национална спортна академия „Васил Левски.“

Гости на учредителното събрание бяха заместник-министърът на образованието и науката акад. Николай Витанов, председателят на Националния браншов синдикат „Висше образование и наука“ при КНСБ проф. Лиляна Вълчева, председателят на синдикат „Висше образование“ към КТ „Подкрепа“ доц. Валери Апостолов, председателят на Управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България Васил Велев.

Държавните висши училища носят основна отговорност за реализацията на държавната политика в областта на висшето образование и науката.

Със своята образователна, научна и обществена функция, те са ключов инструмент за постигане на целите на държавата в сферата на знанието, иновациите и устойчивото развитие. Сдружението на държавните висши училища в Република България ще бъде равностоен партньор в процесите по формулиране, прилагане и мониторинг на държавните политики в областта на висшето образование и научноизследователската дейност и в обсъждането на законодателни и нормативни промени. Подобно на вече съществуващи организации, обединяващи висши училища в страната, сдружението ще търси адекватни решения, които да отчитат спецификите на държавните висши училища.

Сдружението ще функционира като координираща платформа за съгласуване на позиции и действия между държавните университети по ключови въпроси, свързани с управлението, финансирането, акредитацията, дигитализацията, кадровата политика и други стратегически направления в сектора и ще бъде гарант и проводник на принципите за осигуряване и устойчиво развитие на качественото висше образование в съответствие с националната квалификационна рамка, европейските стандарти и международно признатите добри практики.

Сдружението си поставя за цел да съдейства за утвърждаването на академичния престиж, институционалната репутация и общественото доверие към държавните висши училища като стратегически носители на традициите, качеството и публичния авторитет на системата на висшето образование и науката в България. Подпомагане процесите на интернационализация, стимулиране изграждането и укрепването на ефективна връзка между висшето образование, научноизследователската дейност и бизнеса, насърчаване развитието и реализацията на млади преподаватели и изследователи и подкрепа за цифровата трансформация на висшето образование и концепцията за учене през целия живот също са сред целите на сдружението.

В учредителното събрание взеха участие 21 държавни висши училища.

Член-основатели и подписали учредителния протокол станаха 15 държавни висши училища, още четири са потвърдили своето участие, което ще стане след приемането на решение от техните академични съвети.

Сред учредителите са големите многопрофилни университети – Софийският университет, Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“, Югозападният университет „Неофит Рилски“, Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ и други. В сдружението се включват академиите по изкуства, големите технически университети – Техническият университет – София, Университетът по архитектура, строителство и геодезия и други, големите университети в Русе – „Ангел Кънчев“, в Стара Загора – Тракийският университет, Бургаският държавен университет, Националната спортна академия, както и по-малки профилирани университети – Химикотехнологичният и металургичен университет, Лесотехническият университет, Техническият университет–Габрово и други.

За членове на Контролния съвет на сдружението бяха избрани доц. Христо Михайлов, ректор на Лесотехническия университет, проф. Николай Марин, ректор на Югозападния университет, и проф. Илия Железаров, ректор на Техническия университет – Габрово.