Посланието на японка, която след Втората световна война опитва да се излекува, като сгъне 1000 жерава от хартия, се превръща за бъдещите поколения в символ на надеждата за изцеление и мир. И днес казват, че ако направиш 1000 хартиени жерава, ще сбъднеш най-съкровеното си желание. Дали е така, можем да разберем, ако наистина опитаме да създадем оригами. На Фестивала на жерава в Драгоман обаче учениците от 18. СУ „Уилям Гладстон“ от София, с подкрепата на студенти от катедра „Японистика“ в Софийския университет, изработват над 300 хартиени жерави.

И макар да не са толкова важен символ, какъвто е жеравът в Япония, птиците у нас също се свързват със свободата, мира, с неограничените възможности и стремежа да постигаме мечтите си. И от тази есен влизат във фокуса на общественото внимание.

Дружеството за защита на птиците в България (БДЗП) популяризира своята надградена образователна програма „Екоприключенци“

точно по време на 36-те Дни на японската култура у нас. Като част от представянето на японските традиции и изкуство, в София се открива графичната изложба с рисунки на птици на един от най-значимите японски художници – Казу Вакита.

Осъществява се и една полезна нова инициатива. Група ентусиасти, подкрепени от Министерството на културата, успяват да организират и на 27 септември провеждат в Драгоман първия Фестивал на жерава.

Птиците са в сърцето и на трите прояви, за които „Аз-буки“ разказва.

В изложбата „Живописният свят на Казу Вакита (1908 – 2005)“,

разположена до 14 октомври в Триъгълната кула на Сердика в столицата, могат да се видят редки оригинални графики и рисунки на птици, публикувани в библиофилско издание. Вдъхновен от тях в детството си, когато ги наблюдава в гора и езеро край Токио, те остават в произведенията му до края. Експозицията е открита и представена не само като част от 36-те Дни на японската култура в България, които продължават до 30 ноември с разнообразни събития в няколко града на страната, но и като едно от уникалните преживявания на провеждащия се в столицата „Хартиен арт фест 2025“.

Посолството на Япония у нас е подкрепяща страна и на първия Фестивал на жерава в Драгоман.

Някои медии дори определят форума като „българо-японски“, защото подадената ръка за каузата – опазване на Драгоманското блато, се подчертава с присъствието на г-н Кенто Мураки, културен аташе в японското посолство у нас и официален гост на събитието.

Въпреки дъжда в първия Фестивал на жерава в Драгоман се включват много доброволци, организации, институции и училища.

„Тръгна ни по вода и дъжд, но програмата бе наситена с музикални изпълнения, с ателиета по калиграфия, оригами, демонстрация на бойни изкуства, ревю на кимона, японски и български танци“, казва журналистката Антоанета Титянова. Младена Германова-Шуманова, журналист и педагогически съветник, и гражданската платформа „Твоят глас“ са инициатори на Фестивала, чиято основна идея е да привлече внимание върху опазването на Драгоманското блато. Организаторите акцентират върху факта, че това е най-голямата карстова влажна зона в Европа и като член на Рамсарската конвенция, България трябва да се грижи за влажните зони, тъй като имат голямо значение за живота на влаголюбивите птици и растения.

„Фестивалът беше зареден с положителна енергия, която идваше от големия брой младежи доброволци. За мен се изпълни една от основните цели – да обединим ученици и институции в общата екологична кауза – опазването на Драгоманското блато“, споделя за „Аз-буки“ Младена Германова-Шуманова. И изброява учениците, които са се включили в събитието.

Официалните водещи на Фестивала са

Петър Гигов, София-Мария Станимирова и Сабрина Шуманова от Професионалната гимназия по транспорт „Никола Й. Вапцаров“ в Сливница. Помагат им техни съученици, а от Средното училище в Сливница участват Александър Русков и Чавдар Илиев, който изнася художествен рецитал.

СУ „Христо Ботев“ в Драгоман се представя чрез Кристиян Маринов и неговото изпълнение на песента „Я кажи ми, облаче ли бяло“. В екоинициативата активно участват още ученици от Частно професионално училище по сценични изкуства „Акатамус“ и Основно частно училище „Куест“.

Шуманова споделя, че

освен впечатляващите оригами на жерави, направени от възпитаници на 18. СУ в София и студенти по „Японистика“

в Софийския университет, запомнящо остава представянето и на учениците от клуб по интереси „Японски танци Йосакой“ към столичното 51. СУ „Елисавета Багряна“ с ръководител Венера Миладинова – учител по физическо възпитание.

Преди две години „Аз-буки“ представи уникалния японски танц йосакой, изпълняван от учениците на 51. гимназия. Тогава за първи път клубът, воден от Венера Миладинова, танцува пред софийска публика на Празника на цъфналите вишни Ханами.

„Трябва да споменем и доброволците от СУ „Епископ Константин Преславски“ в Бургас, които също участваха – Соня Илиева и Елица Стоянова“, добавя Младена Шуманова.

И ако журналистката Титянова твърди, че двойка сиви жерави се е завърнала в Драгоманското блато, което дава надежда за състоянието на екосистемата, то от Българското дружество за защита на птиците влагат усилия в усъвършенстването на образователната си програма „Екоприключенци“. По този начин – чрез включване на нови теми и активности, се надяват да приобщят още повече и от ранна възраст учениците и техните учители към света на дивата природа и изследователството.

Полина Христова, отговорник образователни дейности в Дружеството, казва за „Аз-буки“, че

за трите години от началото на екопрограмата в нея са се включили над 3000 ученици, около 200 учители и 125 училища.

„Само за тази година са се регистрирали около 160 учители, като постоянно работим с 35. Идеята ни е да привлечем учителите от района Странджа-Сакар и Южния пограничен пояс, откъдето засега имаме към 16 или 17 учители“, споделя Христова. И разказва, че затворената някога граница между България и съседните Гърция и Турция днес е една от богатите зони на биоразнообразие в Европа. Територията, обхващаща Източните Родопи, Сакар, Дервентските възвишения и Странджа, е от ключово значение за гнездящите популации на емблематични видове като египетския лешояд и царския орел.

Предназначена за ученици от 8 до 12 години и разработена по проект „Зеленият пояс на Югоизточна България“,

„Екоприключенци“ вече е достъпна чрез специално създадената онлайн платформа: https://ekopriateli.bg. Там се предоставя богато съдържание, готово за директно използване от учители и родители.

Полина Христова уточнява, че образователните материали, включени в програмата, са съобразени с възрастта на децата и изучаваното от тях в училище, но преди всичко са свързани с природата. И с познанието, което децата трябва да придобият, за да имат съзнание, отговорност и да бъдат активни.

Една от интересните истории, която се разказва на учениците, е именно за възникналия Зелен пояс по време на „Желязната завеса“.

Чрез образуването на непристъпни зони по границите на държавите т.нар. ничия земя става дом на хиляди видове животни и растения. Днес поясът преминава през 24 държави в продължение на 12 000 км – от тундрите на студения север до горещия средиземноморски юг на Европа.

Но освен за Зеления пояс учителите имат възможност да избират от 9 месечни теми и да ги прилагат на двора, в класната стая, на екскурзия или да ги препоръчат за работа у дома. Имат достъп до множество образователни екологични материали, могат да вземат идея за организиране на учебен час или извънкласно занимание, да направят по-различен учебния процес, а птиците – по близки и познати на децата.

Екипът на Дружеството, което 37 години работи за опазването на дивите птици и биоразнообразието в България,

насърчава училищата и редовно споделя на сайта на „Екоприключенци“ примери от участието в програмата на ученици и техните преподаватели от цялата страна.

Един от последните проекти е на седмокласник от ОУ „Васил Левски“ в Белене, който създава постер за ползите и вредите от пестицидите. Впечатляваща е и уникалната ръчно изработена картина на брадат лешояд върху дървена основа, изпълнена с пирограф и оцветена с голямо внимание към детайла от четвъртокласниците от клуб „Екоприключенци“ към СУ „Йордан Йовков“ в Сливен с ръководител Невелина Кикьова. Учениците печелят първо място в конкурса „Сините камъни – дом на брадатия лешояд“ и най-високото отличие в категорията „Картина“.

И ето така птиците се превръщат в свързващ елемент

между обновената програма „Екоприключенци“, Фестивала на жерава и посланията в японското изкуство. Като се вдъхновяваме от тях, но същевременно полагаме и всекидневна грижа, ние, както казват истинските екоприятели, утвърждаваме правото си на запазена природа и здравословна среда на живот.