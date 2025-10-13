Трима професори си поделят наградата на Шведската национална банка за икономически науки в памет на Алфред Нобел за 2025 г. „за обяснението на икономическия растеж, основан на иновациите“. Това са Джоел Мокир (1946, Нидерландия) от Северозападния университет в САЩ, Филип Агион (1956, Франция) от Колеж дьо Франс, Франция, Европейския институт по управление на бизнеса, Франция, и Лондонското училище по икономика и политически науки, Великобритания, и Питър Хоуит (1946, Канада) от Университета „Браун“, САЩ.

Те си поделят парична премия от 11 000 000 шведски крони (малко над 1 001 000 евро), като половината от тях отиват при Джоел Мокир „за идентифициране на предпоставките за устойчив растеж чрез технологичен прогрес“, а другата половина – съвместно на Филип Агион и Питър Хоуит „за теорията за устойчив растеж чрез творческо разрушение“.

Носителите на Нобеловата награда за икономика за 2025 г. показват как новите технологии могат да стимулират устойчив растеж.

„Работата на лауреатите показва, че икономическият растеж не може да се приема за даденост. Трябва да поддържаме механизмите, които стоят в основата на творческото разрушение, за да не изпаднем отново в стагнация“, казва Джон Хаслер – председател на комитета за Наградата по икономически науки.

През последните два века, за първи път в историята, светът е свидетел на устойчив икономически растеж. Това е извадило огромно количество хора от бедността и е положило основите на нашето благоденствие. Тазгодишните лауреати в областта на икономическите науки Джоел Мокир, Филип Агион и Питър Хоуит обясняват как иновациите дават тласък за по-нататъшен прогрес.

Технологиите се развиват бързо и засягат всички нас,

като нови продукти и производствени методи заменят старите в един безкраен цикъл. Това е основата за устойчив икономически растеж, който води до по-добър стандарт на живот, здраве и качество на живот за хората по целия свят.

Това обаче невинаги е било така. Напротив, стагнацията (продължителен период на слаб икономически ръст) е била норма през по-голямата част от човешката история. Въпреки важните открития, които понякога са водили до подобряване на условията на живот и по-високи доходи, растежът винаги в крайна сметка се е стабилизирал.

Джоел Мокир е използвал исторически източници като средство за разкриване на причините,

поради които устойчивият растеж се е превърнал в новото нормално състояние. Той демонстрира, че за да могат иновациите да се редуват в самогенериращ се процес, не само трябва да знаем, че нещо работи, но и да имаме научни обяснения защо. Последните често липсваха преди индустриалната революция, което затрудняваше надграждането върху нови открития и изобретения. Той също така подчертаваше важността обществото да бъде отворено към нови идеи и да позволява промени.

Филип Агион и Питър Хоуит също проучват механизмите, стоящи зад устойчивия растеж.

В статия от 1992 г. те създават математически модел за т.нар. творческо разрушение: когато на пазара се появи нов и по-добър продукт, компаниите, които продават по-старите продукти, губят. Иновацията представлява нещо ново и следователно е творческа. Тя обаче е и разрушителна, тъй като компанията, чиято технология става остаряла, е изместена от конкуренцията.

По различни начини лауреатите показват как творческото разрушение създава конфликти, които трябва да бъдат управлявани по конструктивен начин. В противен случай иновациите ще бъдат блокирани от утвърдени компании и групи по интереси, които рискуват да бъдат поставени в неблагоприятно положение.