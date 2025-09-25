Заместник-министърът на образованието и науката д-р Емилия Лазарова откри нов STEM център в Профилираната природо-математическа гимназия „Акад. Проф. д-р Асен Златаров“ в Ботевград, съобщи Пресцентърът на МОН.

Проектът за новата училищна среда акцентира върху природните, математическите, софтуерните и хардуерните науки и хуманитарното образование. Центърът е изграден и оборудван с над 360 хил. лв., осигурени по Националния план за възстановяване и устойчивост.

„Уверена съм, че обучението в новия STEM център ще повиши интереса на учениците и техните постижения в областта на науките и технологиите. Тук ще можете да развиете практическите си умения, свързани с работа в екип, аналитично и творческо мислене и критичен анализ“, заяви в приветствието си зам.-министър Лазарова.

Тя наблюдава и опити, които учениците правиха в новите кабинети.

Зам.-министърът поздрави директора Даниела Колева и учителите за непрестанния стремеж към въвеждане на добри и мотивиращи за учене иновативни педагогически практики в сътрудничество с физици и математици от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

От учебната 2018 г. гимназията е в Списъка на иновативните училища.

От 2024 г. в нея е въведен кабинетен режим на обучение. Училището предлага STEM и хуманитарно образование и интегрира изкуствен интелект и зелени умения.

В училището се обучават 582 ученици в 23 паралелки от V до XII клас в профили математически, софтуерни и хардуерни науки и природни науки с интензивно изучаване на английски, немски и испански език.

Открито бе и реновираното футболно игрище на гимназията, финансирано с 200 000 лева от Програмата на МОН за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища.