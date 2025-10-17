„Поздравявам ви за дългогодишните академични традиции, за високите постижения и за значителния принос не само към развитието на индустрията, но и към модернизацията и иновациите в страната.“ С тези думи заместник-министърът на образованието и науката Наталия Михалевска се обърна към академичната общност на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ на тържественото честване на патронния празник на висшето училище. Тя акцентира върху важната мисия на инженерното образование у нас.

Ректорът на Университета проф. д-р Ивайло Копрев поздрави студентите, преподавателите и гостите, като подчерта, че висшето училище вече 72 години е водещ център за инженерно образование и научни изследвания в областта на природните ресурси.

Преподаватели и студенти бяха приветствани

от заместник министър-председателя и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев и министъра на енергетиката Жечо Станков. На тържествената церемония присъстваха и представители на най-големите компании от минералносуровинната и енергийна индустрия на България.

Празникът завърши с ритуал по тържествено приобщаване на първокурсниците към общността на миньорите и геолозите в България.