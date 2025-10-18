Ученици от Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт „Йордан Захариев“ в Кюстендил разработиха информационни брошури и постери, свързани с предстоящото въвеждане на еврото в България и начините, по които могат да бъдат измамени възрастните хора. Това обяви кметът на областния град инж. Огнян Атанасов. Той и председателят на Общинския съвет – Кюстендил, посрещнаха учениците, като визитата им бе част от програмата за отбелязване на Деня на българската община.

„Запознахме ги с устройството на Община Кюстендил, нашите дадености, които са малко известни.

Децата искат да направят сериозна информационна кампания, която е насочена към възрастните хора –

една от най-уязвимите групи. Изключително съм радостен, когато нашите професионални гимназии се включат и искат да помагат на обществото. С тази превенция, която правят децата, съм сигурен, че ще намалят страха у възрастните хора“, посочи кметът.

От своя страна, преподавателят Борислав Гошев от ПГИМ обяви, че

учениците са проявили висока социална ангажираност към темата за приемане на еврото.

„Тази ангажираност на децата се изразява в това да не бъдат измамени техните баби и дядовци с новите евробанкноти. В тази връзка те разработиха две брошури: едната е новите пари на България, където са посочени всички евробанкноти и монети, а другата информационна брошура е свързана с всичко, което трябва да знаем за еврото – тоест най-важните срокове“, каза Борислав Гошев.

Той уточни, че идеята е тези брошури да стигнат до всички 71 населени места в община Кюстендил и те да бъдат закачени на видно място във всяко кметство.

„Смятам, че и в бъдеще ще оказваме такава помощ и ще има винаги такива инициативи, свързани с възрастните хора и подпомагане на тяхната интеграция при такива промени в българското общество“, каза още Гошев.

Предстои брошурите да бъдат издадени и да бъдат разпространени сред възрастното население.