Над 12 000 родители са ангажирани в дейности на училищата на техните деца в рамките на финансирания с европейски средства проект „Успех за теб“ през последните две години. Това стана ясно по време на работна среща на екипа за управление с представители на Изпълнителната агенция „Програма за образование“, проведена в Министерството на образованието и науката. Общият бюджет на Проекта е 201 496 877 лева.

Една от ключовите дейности включва повишаване отговорността на родителите на ученици от уязвими групи за развитието,

отглеждането и възпитанието на техните деца. Това става чрез ангажирането им в различни форми за интензивна работа, които се провеждат преди или след учебните часове, както и през ваканциите. Участват в организиране на празници, на състезания и викторини, помагат на децата си за участие в изяви, свързани с изкуства и спорт, в общи срещи на ученици и родители и др. По този начин у тях се формира положително отношение и отговорност към образованието на децата и редовното посещение на училище.

За учебната 2024/2025 г. са одобрени 5652 пакети за занимания по интереси,

което е с 2213 повече от посочените през юни месец, подчерта ръководителят на Проекта Пенка Иванова. Проведени са 119 междуучилищни изяви, които помагат на децата да покажат своя талант в изкуствата и спорта, да общуват с връстници от други училища и да формират умения за работа в екип. В периода август – септември 2025 г. 209 педагогически специалисти са преминали обучения как да установяват потребностите на децата със СОП и с хронични заболявания, както и да откриват изявени дарби у учениците.

На 1600 ученици през летните месеци е предоставена допълнителна подкрепа за личностно развитие. По проекта работят 83 психолози, 29 ресурсни учители, 45 логопеди и 107 помощници на учителите, стана ясно на срещата.

По проекта през 2023 година се включват 1476 училища – държавни, общински и частни. При втората покана за включване през 2024 г. са класирани 1542 училища.

В момента може да се кандидатства

след отправена трета покана към училищата, които желаят да предоставят обща и допълнителна подкрепа, да работят с родители, да провеждат междуучилищни изяви и други дейности.

Директорите на училища могат да подават заявления до 17.30 часа на 31 октомври 2025 на адрес https://forms.office.com/e/wKcw66XGdV