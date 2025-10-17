Заместник-министърът на образованието и науката Емилия Лазарова участва в международна научна конференция на тема „Актуални аспекти на географията през XXI век“ и образователен симпозиум във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, съобщава Пресцентърът на МОН.

„Днес повече от всякога осъзнаваме, че преподаването трябва да интересно и провокиращо любопитство“, каза тя.

Заместник-министърът отбеляза

сътрудничеството на МОН с Великотърновския университет

при подготвяните промени в образователната система.

„Вие подготвяте необходимите кадри за българските училища, но и правите нещо още по-полезно – осигурявате продължаваща квалификация, благодарение на която педагозите се усъвършенстват и стават по-полезни за нашите ученици“, каза Лазарова.

Конференцията е посветена на 65-годишнината на изтъкнатия учен и преподавател проф. д.н. Атанас Дерменджиев, който представи и новата си книга „Геословие. Пространства и промисли“.

Зам.-министър Лазарова отбеляза приноса на проф. Дерменджиев с неговата научноизследователска и преподавателска работа във Великотърновския университет и в чужбина.

„За науката ни е важно да се предава опитът, и Вие го правите с подготовката на докторанти и дипломанти“, подчерта тя в приветствието си.

В рамките на образователния симпозиум „Бъдещето на бьлгарското образование в контекста на европейските политики и приоритети“ се проведе дискусия, свързана с подготовката на студентите за учители, както и квалификацията на учителите. Акцент бяха също ролята на учителя за бьдещето на бьлгарското образование, проектно базираните подходи в обучението, персонализираното обучение, интеграцията на изкуствения интелект и др. теми, като новите формати на външното оценяване и др.

В дискусиите участваха заместник-ректорите на Университета проф. Николай Кьнев и доц. Боряна Здравкова, директори на училища, началници на регионални управления на образованието и експерти от РУО във Велико Търново, Варна и Враца.