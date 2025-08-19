Младежите, които са завършили средното си образование тази година и са се дипломирали, но не са започнали работа веднага, трябва да внесат до 25 август здравноосигурителната си вноска за юли. Това важи и за зрелостниците, които ще бъдат студенти редовно обучение наесен и не са започнали работа, припомнят от Националната агенция за приходите (НАП).

За периода от завършване на средното до започване на висшето си образование или работа на трудов договор те трябва да внесат здравните си осигуровки за своя сметка

в размер на 43,08 лв. месечно.

От НАП обясняват, че причината за това е, че абитуриентите не попадат в нито една от категориите – ученици или студенти, поради което не отговарят на условията за здравно осигуряване за сметка на държавния бюджет, както и не упражняват трудова дейност, за която подлежат на здравно осигуряване на съответното основание по Закона за здравното осигуряване.

В тези случаи завършилите средно образование трябва да подадат декларация Образец 7 – за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителните вноски. Документът се подава до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване. Тогава е и срокът за плащането на тези вноски.

В рубриката „Здравно осигуряване“ на интернет страницата на Приходната агенция е публикувана информация за попълване и подаване на декларация Образец 7. Формулярът може да се подаде в офис на НАП, по пощата с обратна разписка или чрез електронната услуга на Приходната агенция „Приемане на декларация образец 7 Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски“, достъпна с персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис (КЕП).

От НАП отбелязват, че

при допуснати повече от три неплатени здравноосигурителни вноски

за последните три години, зрелостникът може да се окаже с прекъснати здравноосигурителни права и да няма достъп до безплатни здравни услуги, осигурени от Националната здравноосигурителна каса. От Приходната агенция припомнят също, че за вноски, които не са направени в срок, се начислява законова лихва.

От НАП посочват още, че справка за размера на дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях може да се направи чрез електронната услуга „Здравноосигурителен калкулатор“, която е със свободен достъп в е-портала на Приходната агенция.

Гражданите могат да направят

справка за здравноосигурителния си статус,

както и да проверят периодите, за които им липсват здравноосигурителни вноски, чрез електронната услуга на НАП, която е със свободен достъп в портала на Агенцията.

Справка за здравния си статус може да се направи и на телефон 0700 18 700 (на цена, съгласно тарифата на съответния оператор). Услугата е автоматична и изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона. Тя работи 7 дни в седмицата, 24 часа на ден. Системата също дава информация за всички месеци по години, за които липсват данни за здравно осигуряване на лицата.