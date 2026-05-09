В гимназия с железни правила клас момичета изразяват бунта си срещу строгата власт на своята учителка и институцията. Ученичките се стремят да бъдат чути в свят, който сякаш вече не ги разбира. Под благосклонния поглед на чистачката, осъзнала красотата на техния бунт, конфликтът, в крайна сметка, води учителката до дълбока преоценка на ролята на училището и значението на солидарността.

Това е резюме на пиесата „Отвъд отраженията“, вдъхновена от българския игрален филм „Вчера“ и създадена от учениците на Профилираната езикова гимназия „Екзарх Йосиф I“ в Ловеч. Със спектакъла училището се представя на 29. издание на Фестивала на франкофонския ученически театър във Варна и печели награда за изключителна екипна работа.

„Аплодисменти за участниците и техните преподаватели! Благодарности на всички, които със своя принос и ентусиазъм превърнаха този празник на театралното изкуство и френския език в реалност!“

С тези думи завършва провелият се в края на април театрален форум. Темата на изданието е „Бунт и споделяне“, а

в състезателната програма участват 7 театрални трупи от четири български града и една от Румъния.

Това са ПГРЕ „Г. С. Раковски“ – Бургас, 4. ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“ – Варна, ЕГ „Асен Златаров“ – Велико Търново, ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ – Ловеч, 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ – София, 35. СЕУ „Добри Войников“ – София, и Лицей „Ангел Салини“ от Черна вода, Румъния.

Под наименованието „Франкофонски сцени на България“ Фестивалът вече е част от мрежата на международната асоциация ArtDraLa, която обединява любителите на франкофонския театър от цял свят.

Ученическото събитие се завръща във Варна миналата година след продължително пребиваване в Стара Загора.

Патрон на изданието за 2026 г. е актрисата Йоана Буковска, която участва и в журито, ръководено от друга актриса – Ина Добрева.

Вяра Любенова – председател на Асоциацията на преподавателите от и на френски език в България, и Матиас Фавро – аташе по сътрудничество за френския език, поздравяват участниците и техните преподаватели на официалното откриване, изразявайки благодарност и към всички партньори.

Поредното издание на „Франкофонски сцени на България“ се организира съвместно от Асоциацията на преподавателите от и на френски език и Френския институт с подкрепата на Посолството на Канада за България, Румъния и Молдова, 4. ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“ – Варна, Cafés Richard, ESI България, както и издателствата „Просвета“ и Klett.

Участниците имат възможност да се включат в обучителни ателиета,

проведени от Светлана Герасимова, една от основателките на Фестивала и председател на AMOPA – Асоциацията на българите, носители на Ордена на Академичните палми, който е третото по значимост френско държавно отличие след Ордена на Почетния легион и Ордена за заслуги. За публиката се грижи водещият и настоящ преподавател по френски език в 9. ФЕГ в София Николай Любенов.

Сред отличията, които трупата на Френската гимназия, където е учила и актрисата Йоана Буковска, печели, е наградата „Молиер“ за най-добро владеене на френски език.

От създаването си през 1993 г. до днес Театралният франкофонски ученически фестивал се утвърждава като значимо културно събитие, посветено на френския език, творчеството и таланта на младите хора. Неговите послания за мир и солидарност насърчават толерантността към различията, а конкуренцията между изнесените спектакли допринася за повишаване на мотивацията не само на учениците, но и на техните преподаватели.

От екипа на 35. СЕУ „Добри Войников“ в София пък споделят с гордост, че техният театрален състав Les Strapontins е представил достойно училището, тръгвайки си от Варна с две от най-значимите отличия – за режисура и за главна женска роля на Далия Делибалтова.

„Фестивалът събра млади таланти, обединени от любовта към театъра и френския език, а емоциите, вдъхновението и сценичната енергия бяха незабравими!“, казват представителите на 35. средно езиково училище.