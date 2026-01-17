В този брой „Аз-буки“ гостува в Професионалната техническа гимназия във Варна. Училището е на едносменен режим на обучение. В гимназията се обучават 1145 ученици, разпределени в 45 паралелки.

Предлага се прием в девет специалности: „Компютърна графика“, „Графичен дизайн“, „Мехатроника“, „Микропроцесорна техника“, „Компютърна техника и технологии“, „Автомобилна мехатроника“, „Промишлен дизайн“, „Рекламна графика“ и „Електрически превозни средства“, която е в дуална форма на обучение.

Голямата част от кадрите на гимназията се реализират по придобитата специалност.

Част от учениците продължават да работят директно по професията, която са придобили, а други – надграждат знанията си във висши училища.

„Гимназията е с дългогодишни традиции в специалностите, които предлага. Добрата реализация на нашите ученици се дължи на колектива, с който имам удоволствието да работя. Всеки от специалистите дава много от себе си, за да научи децата. И това е една от причините те да успяват да се реализират. Другата е, че работим със сериозни фирми партньори, които обръщат внимание на учениците и им дават допълнителни знания, които на ниво училище невинаги можем да предоставим“, казва пред „Аз-буки“ инж. Ради Добрев – директор на Професионалната техническа гимназия във Варна.

Поема поста това лято и е убеден, че училището може и трябва да бъде водещо не само в града. „И ще работим в тази посока“, добавя той.

Гимназията разполага с голямо дворно пространство, в което са разположени основната сграда, спортни игрища, общежитие, както и няколко корпуса с работилници за професионална подготовка. Голямата мечта и цел за следващите години е обособяването на учебен полигон.

Професионалната гимназия е създала и STEM център, който заема два етажа в един от корпусите. На всеки от тях са разположени по пет зали за професионална подготовка, три от които са свързани в единна структура посредством междинни стъклени врати. Имат и специализирани кабинети по изкуства, в които да се подготвят бъдещите компютърни графици, графични дизайнери и дизайнери.

Разполагат с лаборатории за двигатели за вътрешно горене, за електроника, обзаведени с различни двигатели и тестови станции, които учениците могат да ползват. Предстои да обновят компютърните кабинети, както и да изградят нова интернет мрежа за по-пълноценен достъп до различни онлайн ресурси.

С близо 6 млн. лв. по Националния план за възстановяване и устойчивост се прави ремонт на ученическото общежитие. Предвижда се дейностите да приключат през пролетните месеци на 2026 г. В реновираното общежитие ще могат да се настанят над 200 възпитаници на гимназията. Ако има свободни места, ще могат да бъдат приети деца и от други училища.

През ноември 2025 г.

в гимназията е открит Център по медиация, който е място за диалог, разбиране и решения.

Той е част от Националната програма за въвеждане на медиацията в образованието и се реализира от Академия „Миротворци“ и Институт „Итера“ с финансовата подкрепа на един от големите телекомуникационни оператори.

Ръководител и координатор на Центъра е педагогическият съветник Мария Младенова. Тя и училищният психолог Михаела Димитрова, която е обучител на ученици медиатори, са сертифицирани медиатори. Директорът и заместник-директорът предстои да преминат подобно обучение.

Петима ученици също се обучават за медиатори. Те са дейни участници в клуба към Дирекция „Превенция“ на Община Варна, който училищният психолог ръководи, имат добър успех и са редовни ученици.

„Децата са изключително ентусиазирани. Показали са засилен интерес по време на обучението. Смятам, че Центърът ще заработи добре и ще помогне с превенцията на различни ситуации в училище“, споделя Добрев. (повече за Центъра по медиация „Аз-буки“ ще разкаже в следващ брой).

По Националната програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ предстои да преобразят три от кабинетите по общообразователна подготовка. Част от обзавеждането включва метеорологична станция, интерактивни дисплеи, лаптопи и др.

Гимназията работи и по две дейности по проект „Модернизиране на професионалното образование и обучение“. Благодарение на едната ученици от гимназията имат практики на реални работни места. Втората дейност е насочена към привличането на бъдещи възпитаници.

„Посещаваме други училища и запознаваме децата в тях с възможностите на нашата гимназия“, посочва директорът.

И споделя, че по време на тези срещи кандидат-гимназистите най-често се интересуват какво се изучава по различните професии и кога започват със специалните предмети.

През топлите месеци на 2026 г. екипът планира да проведе и Ден на отворените врати, за да поканят ученици от основни училища в града да се запознаят с професиите, които училището предлага, и да направят свой избор.

Миналата година в занимания по интереси

за първи път гимназията участва в национален онлайн турнир за компютърни игри.

„Като за първа година и първо участие, нашият отбор стана шампион. Тази година интересът към турнира е още по-голям. Въпреки скептичните настроения това не са просто игри. Докато учениците се състезават, те се учат на комуникация, логическа мисъл и работа в екип“, споделя Добрев.

Всяка година имат и отличени с награда „Ротари“ учители и ученици. Предстои да бъдат домакини на регионалния кръг на националното състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС“.

Гимназията си партнира и с висши училища. Имат сключен договор за наставничество на млади учители с Техническия университет – Варна. Бъдещи педагози, които ще водят специални предмети, провеждат практиката си в гимназията. „Те посещават часове, а от наша страна им назначаваме наставник“, казва директорът.

Учениците също посещават Техническия университет.

Това се случва основно преди края на учебната година по производствена практика, за да се запознаят с възможностите и с професиите, които се изучават там, както и с базата на Университета и да се ориентират къде могат да продължат образованието си.

Варненската техническа гимназия има договор и с Шуменския университет„Епископ Константин Преславски“, към който е базово училище за подготовката на бъдещи преподаватели по общообразователни предмети.

В училището работят общо 88 учители и 24 души непедагогически персонал. Педагозите прилагат и различни иновативни практики и уроци. А директорът дава пример с въвеждането на предмета „Професионален мениджмънт“, който учениците изучават по време на разширената подготовка в IX клас.

„В VIII, IX и X клас за сметка на изобразително изкуство и музика има възможност да се заложи разширена професионална подготовка, за да насочим учениците какво ще учат във втори гимназиален етап“, обяснява той.

Наскоро в часа по „Професионален мениджмънт“ е проведен открит урок на тема „Кой съм аз – предприемач, мениджър или лидер?“ по повод Световната седмица на предприемачеството. Учениците дискутират качествата на хората, които движат света, участват в ролеви игри и разрешават бизнес казуси от реалната практика. В края с предложения от учителката Габриела Феди минитест се опитват да определят дали са предприемачи, мениджъри или лидери на база на приоритетните умения и качества, които притежават.

По думите на директора Добрев изкуственият интелект вече е навлязъл в образованието и трябва да се използва рационално.

Затова е важно учители и ученици да преминат подходящи обучения, за да могат да го използват пълноценно. И ръководството планира през предстоящите месеци педагогическият колектив да премине подобна квалификация.

По отношение на телефоните практиката в гимназията в момента е при влизането в класната стая учениците да ги оставят на обособени за целта места. Ако промените в Закона за предучилищното и училищното образование влязат в сила, ще се търси вариант мобилните устройства да бъдат събирани на едно място и да бъдат съхранявани и стопанисвани, за да няма проблеми.

„От една страна, това е нещо хубаво, защото ще отнемем вниманието от телефоните и ще го насочим малко повечко към образователния процес. От друга страна, ще видим как ще реагират родителите“, казва Добрев. Допълва, че и сегашният модел, който прилагат, има ефект и гимназистите обръщат повече внимание в часовете.