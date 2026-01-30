Малина СТОЙЧЕВА*

Появата на новата официална валута у нас поставя въпроса за употребата на формите на думата, която я означава – евро. Съществителното име евро в българския език е от среден род според формални показатели – думата завършва на о. Така тя се съчетава с числителното име едно – едно евро.

Когато използваме думата евро в съчетание с числително име със стойност, по-голяма от едно обаче, възниква необходимостта от употреба на форма за множествено число.

Думата няма форма за множествено число, различна от евро.

Като имаме предвид тази особеност, следва да употребяваме формата евро след числителните имена: 20 евро, 500 евро, 10 хиляди евро. Това се отнася и за употребите в съчетание с думите много, колко, няколко и др.: много евро, колко евро, няколко евро. Следните изречения съдържат примери за употреба, с която се изразява множествено число:

Редовната цена на билета е 10 евро. Не запомних колко евро струва това.

Формата евра, която е възможно да се чуе в разговорната реч, вероятно е възникнала по аналогия с други съществителни имена от среден род и начина, по който са образувани формите им за множествено число, например село – села, жито – жита. Тази форма обаче не е книжовна и следва да се изключи при общуване в публичната сфера.

За да знаем кои са правилните форми на думите, включително на думата евро, можем да правим справка в „Официалния правописен речник на българския език“ онлайн.

*Малина Стойчева е специалист с висше образование в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките.