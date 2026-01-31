Наскоро министърът на образованието и науката Красимир Вълчев откри STEM център в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в село Труд, област Пловдив, в който ученето се превръща във вълнуващо приключение. Учениците разполагат с дигитални стаи, център за млади изследователи, учебна работилница, зона за творческо мислене и кулинарни занимания.

Проектът е на стойност над 129 000 евро и работи в направленията „Математика и информатика“ и „Роботика и киберфизични системи“. В центъра има роботи, дронове, VR очила, сензори, интерактивни дисплеи и компютри, които насърчават ученето чрез опити, изследвания и екипна работа. През настоящата учебна година учениците в училището са 238.

„Нашият STEM център е изцяло насочен към технологиите. Заложихме и на образователни дронове, които предизвикват истински интерес сред учениците“, разказва за „Аз-буки“ директорката на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в село Труд Тоня Коева.

Чрез работата с образователните дронове Lite Bee Wing децата усвояват основни знания

за технологиите, програмирането и логическото мислене по достъпен, интересен и забавен начин. Директорката посочва, че първата стъпка в работата с подобен дрон е сглобяването му. Това се случва чрез специални лего елементи, които децата подреждат сами. Така учениците още от самото начало развиват пространствено мислене, фина моторика и умения за работа по инструкции.

След като дронът е готов, идва ред на кодирането. То не изисква предварителни знания по програмиране, защото се осъществява чрез образователен софтуер, създаден специално за ученици. Вместо сложни кодове децата използват визуални елементи и логически последователности, с които задават команди, като посока на движение, завой или спиране.

„Сред най-интересното в работата с образователните дронове е начинът, по който те получават и изпълняват командите“, разказва моята събеседничка. Това става чрез специално килимче с QR кодове, разположени върху него. Всеки код отговаря на конкретно действие или движение. Когато дронът „разчете“ кода, той изпълнява зададената команда – „напред“, „назад“, „наляво“, „надясно“ или комбинация от движения.

По този начин децата буквално „програмират чрез игра“, като виждат веднага резултата от своите действия. Това прави ученето интуитивно, увлекателно и разбираемо, а сложни понятия като алгоритми и последователности се усвояват естествено и без напрежение.

И тъй като интересът към образователните дронове е много голям, ръководството на училището решава от тази учебна година да сформира Клуб по роботика и лего конструиране. Заниманията ще започнат от II клас и ще продължат до VII клас. „Започваме с първите стъпки с лего конструирането и след това ще надграждаме със STEM роботика и програмиране. Впрочем програмирането много прилича на Scratch. При нас още във II клас започваме със Scratch Junior в заниманията по интереси и след това по-големите ученици надграждат в VI и VII клас с Python“, обяснява директорката.

Новият STEM център включва три специализирани помещения

на един етаж, като коридорните зони са адаптирани за творчески занимания, а класните стаи са високотехнологично оборудвани.

В първия кабинет са разположени компютрите – там ще се провеждат обучението по лего конструиране и работата с дронове. Във втората класна стая са решили да използват очилата за виртуална реалност, които да внедрят в обучението по всеки предмет.

„Вече дори го приложихме на практика при отбелязването на Бабин ден. С VR очилата се върнахме назад във времето, за да видим как са отбелязвали празника нашите баби“, обяснява Коева.

Третият кабинет е зона за творчески занимания и кулинарни упражнения. В деня на откриването най-малките ученици впечатляват гостите с кулинарни умения, като приготвят качамак със сирене, червен пипер и рукола.

Новото образователно пространство разполага не само с дронове, VR очила и учебни роботи, но и със сензори за изследване на околната среда. Има апаратура, с която измерват температурата, влажността и налягането в стаите.

„STEM центърът ще помогне за усвояването на нови знания чрез преживяване, изследване, експериментиране, както и чрез откриване на връзки между различните учебни предмети“, разказва директорката. STEM центърът разполага с режещ плотер и 3D принтер, които значително обогатяват учебния процес, като дават на учениците възможност да превърнат идеите си в реални обекти. В практическите занятия учениците могат първо да проектират своя продукт дигитално, след това да го изработят с режещия плотер или 3D принтера и накрая да анализират и подобрят резултата. По този начин STEM центърът създава интерактивна и ангажираща среда, в която ученето е едновременно забавно и приложимо в реалния живот.

Истината е, че в училището отдавна развиват междупредметните връзки между отделните дисциплини. Съвсем наскоро разработват интегрален урок за разделното събиране във II клас, който съчетава в себе си математика, изобразително изкуство, музика и технологии и предприемачество, с който участват в конкурса „Добрите практики на фокус“ към Prepodavame.bg.

„STEM урокът се проведе с въвеждаща презентация по темата, създадена с помощта на модела за изкуствен интелект Gemini и оформена в платформата Canva, което прави съдържанието по-достъпно и ангажиращо за учениците. След това децата се включиха в практическа дейност по разделно събиране, като използват подбрани материали, за да изработят креативни и полезни предмети, демонстрирайки как отпадъците могат да бъдат преобразувани в нещо ново и ценно.

Цялата дейност е съпроводена от музикалното оформление на песента „Трите кофи“,

което допълнително засилва интереса и положителната нагласа към темата. В часовете по изобразително изкуство учениците създават рисунки на тема „Разделно събиране“, а по технологии и предприемачество ги превръщат в печатни материали.

Изработените материали се разпространиха сред всички ученици в училището, за да достигне екологичното послание до цялата училищна общност. Децата отнесоха информацията и у дома, като обсъдиха темата заедно със своите родители“, допълва тя.

В училището се организират разнообразни дейности по интереси, които развиват талантите и уменията на учениците – клуб „Сръчни ръчички“, компютърно моделиране, мажоретен състав, народни танци, народно пеене и различни спортове.

„Село Труд е известно с успешните си хандбални групи, които печелят множество купи и медали, като освен за момчета от миналата година се развиват и групи по хандбал за момичета. Училището активно участва и в състезания по футбол, баскетбол, лека атлетика, волейбол, насърчавайки децата към спорт, екипност и здравословен начин на живот“, завършва Тоня Коева.

Тоня Коева, директор: Ако искаме да мотивираме учениците, трябва да търсим нови подходи

За да бъдат учениците мотивирани, е необходимо постоянно да се търсят и прилагат съвременни подходи в обучението. В училището се полагат целенасочени усилия децата да постигат високи образователни резултати, като това дава своите положителни резултати. В учебния процес учителите не разчитат единствено на традиционните методи, а активно въвеждат иновативни практики. Съществена роля имат и технологиите, които подпомагат обучението и улесняват ангажирането на вниманието на съвременното поколение ученици. За да ги насърчаваме към по-високи постижения, е важно непрекъснато да откриваме нови идеи, методи и форми на преподаване.