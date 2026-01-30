Професионалната техническа гимназия „Н. Й. Вапцаров“ във Враца осигурява обучение, съобразено със съвременните изисквания на пазара на труда, и подготвя квалифицирани специалисти в приоритетни за икономиката професионални направления. Тази равносметка правят днешните учители в училището, което празнува 100-годишен юбилей, съобщава Пресцентърът на МОН.

На тържеството по повод вековния юбилей

началникът на кабинета на министъра на образованието и науката инж. Таня Михайлова поздрави колектива и връчи на директора Ирма Емилиянова плакет на МОН за техния принос в развитието на професионалното образование и обучение. Тя поздрави всички работили и продължаващи да обучават нови кадри с мисъл за развитие на икономиката и обществото.

Гимназията разполага с развита и модернизирана материална база – основен учебен корпус, физкултурен салон и реновирана учебна работилница с лаборатории и работни помещения по всички професионални направления.

В училището се обучават ученици в направленията „Компютърни науки“, „Машиностроене, металообработване и металургия“, „Електротехника и енергетика“, „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“ и „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства“.

Обучението в Професионалната техническа гимназия осигурява висока степен на професионална реализация,

като завършилите успешно навлизат на пазара на труда с придобитата квалификация, което е резултат от ефективното съчетаване на теория и практика.

Гимназията си партнира с 18 фирми от местния бизнес, в които учениците провеждат учебна и производствена практика. Компаниите изцяло подкрепят училището както за подобряване на материалната база, така и с обучения и подготовка на неговите възпитаници за национални състезания.

През последните години са реализирани значителни инвестиции в образователната и спортната инфраструктура на гимназията. Например с над 155 000 евро от програми на МОН са изградени две спортни площадки.

Изгражда се и училищна STEM среда с бюджет от над 185 хил. евро по Плана за възстановяване и устойчивост.

STEM центърът е в направления „Природни науки“ и „Математика и информатика“, като включва зони за проектно базирано обучение, дигитални технологии и презентационна дейност. С изграждането му училището затвърждава позицията си като водеща професионална гимназия, която не просто учи на знания и умения, но и подготвя учениците за реалния свят на технологии и иновации.

Професионалната техническа гимназия „Н. Й. Вапцаров“ работи по национални и европейски проекти и притежава акредитация по програма „Еразъм+“ в сферата на училищното и професионалното образование. Това позволява на ученици и учители да се запознаят от първо лице и да усвоят успешен чужд опит в професионалното образование и обучение.

Всяка година ученици от гимназията участват активно в националните състезания на МОН по технически професии, за да покажат уменията си.

Гимназията има и статут на иновативно училище.

Работи и по националните програми „Иновации в действие“ и по „Заедно в изкуствата и в спорта“, чрез която са сформирани групи по футбол и баскетбол, клубове по фотография и рок група.

Сред гостите на тържеството са областният управител Николай Николов, кметът на Враца Калин Каменов, зам.-кметът Петя Долапчиева, началникът на РУО – Врацаq Лорета Колева, общински съветници, директори на училища, бивши и настоящи учители, родители, партньори от бизнеса и др.