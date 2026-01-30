Научното списание „Обучение по природни науки и върхови технологии“ на Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“ премина успешно процеса на оценка и вече е официално индексирано в европейската база данни ERIH+ (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences).

Включването на списанието в най-авторитетния индекс на научни списания в областта на хуманитарните и социалните науки в Европа е признание, което потвърждава спазването на строги критерии за научно качество, редакционна независимост и прозрачен процес на рецензиране.

Индексирането в платформата ERIH+, както и предоставянето на отворен достъп до архива на списанието, ще направи научните статии лесно откриваеми и ще осигури по-широка видимост на авторите в международното научно пространство.

Списание „Обучение по природни науки и върхови технологии“ се реферира и индексира още в специализираната база данни Chemical Abstract Services (CAS), мултидисциплинарите научни бази данни, предоставяни от платформата EBSCOhost (Academic Search Alumni Edition, Academic Search Elite, Central & Eastern European Academic Source, Education Source) и репозиториума Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

Списанието е включено и в най-големият и авторитетен международен индекс за периодични издания Ulrichsweb, в Google Scholar и BASE (Bielefeld Academic Search Engine), както и в Националния референтен списък (НРС) на съвременни български научни издания с научно рецензиране.