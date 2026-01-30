Научното списание „Обучение по природни науки и върхови технологии“ на Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“ премина успешно процеса на оценка и вече е официално индексирано в европейската база данни ERIH+ (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences).
Включването на списанието в най-авторитетния индекс на научни списания в областта на хуманитарните и социалните науки в Европа е признание, което потвърждава спазването на строги критерии за научно качество, редакционна независимост и прозрачен процес на рецензиране.
Индексирането в платформата ERIH+, както и предоставянето на отворен достъп до архива на списанието, ще направи научните статии лесно откриваеми и ще осигури по-широка видимост на авторите в международното научно пространство.
Списание „Обучение по природни науки и върхови технологии“ се реферира и индексира още в специализираната база данни Chemical Abstract Services (CAS), мултидисциплинарите научни бази данни, предоставяни от платформата EBSCOhost (Academic Search Alumni Edition, Academic Search Elite, Central & Eastern European Academic Source, Education Source) и репозиториума Central and Eastern European Online Library (CEEOL).
Списанието е включено и в най-големият и авторитетен международен индекс за периодични издания Ulrichsweb, в Google Scholar и BASE (Bielefeld Academic Search Engine), както и в Националния референтен списък (НРС) на съвременни български научни издания с научно рецензиране.
Уважаеми читатели, в. „Аз-буки“ и научните списания на издателството може да закупите от НИОН "Аз-буки":
Адрес: София 1113, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 5
Телефон: 0700 18466
Е-mail: izdatelstvo.mon@azbuki.bg | azbuki@mon.bg